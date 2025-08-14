Kremlin. Putin îi convoacă pe cei mai importanți lideri ruși, înainte cu câteva ore de summit-ul cu Trump din Alaska

Vladimir Putin a convocat astăzi diferiți lideri ruși, înainte cu câteva ore de istorica întâlnire cu Trump, din Alaska.

Fotografii publicate pe portalul Kremlinului arată că la întâlnire au participat prim-vicepreședintele administrației Putin, Serghei Kiriyenko, ministrul Apărării, Andrei Belousov, consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, prim-viceprim-ministrul Denis Manturov, directorul Serviciului de Informații Externe, Serghei Narîșkin, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, șeful Statului Major General al Forțelor Armate Ruse și prim-viceministrul Apărăii, Valeri Gherasimov, reprezentantul special al lui Putin pentru investiții și cooperare economică cu țări străine și directorul general al Fondului Rus de Investiții Directe, Kirill Dmitriev.

„Eforturi destul de energice și sincere”

În cuvântul de început, Putin și-a exprimat observația personală în privința eforturilor lui Trump de a obține pacea în Ucraina, pe care le-a caracterizat drept „destul de energice și sincere”:

„V-am invitat astăzi să ne întâlnim pentru a vă informa cu privire la modul în care decurge procesul de negociere privind criza ucraineană, precum și la desfășurarea negocierilor în format bilateral cu delegația ucraineană.

Mulți dintre cei prezenți cunosc, desigur, în linii mari aceste aspecte – eu vă voi povesti mai în detaliu. Acesta este primul punct.

Al doilea – să vă vorbesc despre stadiul în care ne aflăm în relația cu actuala administrație americană, care, după cum se știe bine, depune, în opinia mea, eforturi destul de energice și sincere pentru a pune capăt acțiunilor militare, a încheia criza și a ajunge la acorduri care să fie în interesul tuturor părților implicate în acest conflict, cu scopul de a crea condiții de pace pe termen lung atât între țările noastre, cât și în Europa, dar și în lume în general – dacă, în etapele următoare, vom ajunge la înțelegeri în domeniul controlului asupra armelor strategice ofensive”, a spus Putin.