Trump și Putin, prima întâlnire după șase ani. Trump își întreabă consilierii ce s-a schimbat la Putin, în timp ce Putin rămâne impenetrabil

Summitul dintre Trump și Putin se apropie, iar analizele privind personalitățile celor doi cei mai puternici lideri din lume sunt tot mai detaliate.

Niciunul dintre cei doi nu e obișnuit să piardă. Experții din serviciile de informații sunt foarte sceptici în privința ambilor lideri de a ajunge la un acord.

Frustrarea lui Trump în privința lui Putin este crescândă, potrivit unei analize CNN.

Cei doi nu s-au mai văzut de la summitul G20 din Osaka (Japonia) din 2019, deci de șase ani, iar Trump, un tip foarte calculat, în ciuda personalității sale vulcanice, a ajuns să-și întrebe consilierii de la Casa Albă ce s-a schimbat în privința omologului său din Kremlin în toată această perioadă.

Comunitatea de informații din SUA este sceptică

Trump a garantat în mai multe rânduri un acord de pace în Ucraina, înainte să ajungă președinte, dar Putin nu doar că a respins toate demersurile acestuia de inițiere a păcii, dar a intensificat atacurile.

Comunitatea de informații din SUA este foarte sceptică în privința unui acord, asta deși unele surse înaintează ideea că Putin și-ar fi schimbat unele obiective pe termen scurt.

Cu toate astea, liderul de la Kremlin rămâne un tip intransigent, cu tendințe teritoriale maximaliste, iar singurul motiv pentru care ar fi de acord să înceteze focul este să-și refacă trupele, spun rapoarte ale serviciilor de informații americane despre Rusia.

Sursă: „Putin crede că este în avantaj”

Putin este foarte ferm în privința unor stări de fapt, spun surse apropiate de Kremlin: Ucraina să nu adere niciodată la NATO și forțe străine de menținere a păcii să nu intre niciodată pe teritoriul țării.

O persoană familiarizată cu evaluările recente ale serviciilor de informații americane a declarat, sub protecția anonimatului: „Putin crede că este în avantaj, așa că nu are niciun motiv să cedeze. Gândirea lui este că mai bine își asigură acum câștigurile pe care le are, inclusiv teritoriul ucrainean pe care l-a cucerit deja prin forță și apoi să mai încerce o dată să ia și mai mult”.

Faptul că Putin a acceptat să se întâlnească cu Trump în Alaska, pe teritoriu american și în absența lui Zelenski sugerează că liderul de la Kremlin se situează deja pe un nivel superior – ca atunci când îi dai adversarului un avans într-o întrecere sportivă, pentru ca, mai apoi, să-l nimicești.

Trump are „Factorul X”

În ciuda acestui lucru, experți europeni cred în abilitatea unică a lui Trump, acel factor X care e numai și numai al lui, de a negocia un acord de pace și sunt încurajați și de schimbarea lui de atitudine în ce-l privește pe Putin.

„Rusia se oferă să oprească războiul dacă obține tot ce și-a dorit întotdeauna, inclusiv cele mai maximaliste cereri ale sale, iar asta nu ar fi un acord, ar fi o capitulare”, a comentat un oficial european pentru CNN.

Miercuri, Trump a avertizat Rusia că va suporta „consecințe foarte severe” dacă Putin demonstrează că nu este serios în privința încheierii unui acord de pace cu Ucraina.

Nu a precizat, însă, care ar fi acele consecințe, dar, pe baza avertizărilor anterioare, experții deduc c-ar fi vorba de sancțiuni economice mai dure aplicate Moscovei și tarife vamale mai ridicate.

Kremlinul rămâne „o țintă dificilă”

Evaluarea lui Putin a fost, istoric, o sarcină dificilă.

Fostul ofițer KGB păstrează un cerc extrem de restrâns de persoane de încredere.

Agențiile de informații americane au în mod notoriu o imagine slabă asupra modului în care ia deciziile liderul de la Kremlin.

Kremlinul rămâne ceea ce specialiștii numesc „o țintă dificilă”, incredibil de penetrat prin mijloace tradiționale de spionaj.

„Putin este mult mai ideologic astăzi decât era în primii ani. Nu este un lider tranzacțional, ci motivat de idei imperiale. E greu de negociat cu o astfel de mentalitate”, a avertizat Michael McFaul, fost ambasador al SUA în Rusia.