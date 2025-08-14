Prima pagină » Știri externe » Zelenski, întâlnire la Londra cu premierul britanic înaintea summitului Trump-Putin

Zelenski, întâlnire la Londra cu premierul britanic înaintea summitului Trump-Putin

Premierul britanic Keir Starmer l-a primit joi la Londra pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu o zi înaintea summitului dintre Donald Trump și Vladimir Putin, întâlnire care stârnește îngrijorări în Ucraina și Europa privind posibile concesii făcute Moscovei.
Zelenski, întâlnire la Londra cu premierul britanic înaintea summitului Trump-Putin
Sursa: Hepta
Rareș Mustață
14 aug. 2025, 14:04, Politic

Conform AP, Premierul britanic Keir Starmer și președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-au întâlnit joi la Londra, într-un gest de sprijin pentru Ucraina, aflată în al patrulea an de război cu Rusia.

Cei doi lideri s-au îmbrățișat în fața reședinței din Downing Street nr. 10 și nu au făcut declarații publice.

Întâlnirea a durat aproximativ o oră, după care Starmer l-a condus pe Zelenski la mașina sa, schimbând o nouă îmbrățișare înainte de plecare.

Vizita are loc la o zi după ce Zelenski a participat, din Berlin, la o conferință video cu președintele american Donald Trump și mai mulți lideri europeni.

Potrivit participanților, Trump a promis că va prioritiza obținerea unui armistițiu în Ucraina la discuțiile de vineri cu Vladimir Putin, programate la Anchorage, Alaska.

Atât Zelenski, cât și liderii europeni și-au exprimat îngrijorarea că summitul bilateral SUA- Rusia ar putea marginaliza interesele lor și ar putea favoriza Moscova.