Zelenski, întâlnire la Londra cu premierul britanic înaintea summitului Trump-Putin

Conform AP, Premierul britanic Keir Starmer și președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-au întâlnit joi la Londra, într-un gest de sprijin pentru Ucraina, aflată în al patrulea an de război cu Rusia.

Cei doi lideri s-au îmbrățișat în fața reședinței din Downing Street nr. 10 și nu au făcut declarații publice.

Întâlnirea a durat aproximativ o oră, după care Starmer l-a condus pe Zelenski la mașina sa, schimbând o nouă îmbrățișare înainte de plecare.

Vizita are loc la o zi după ce Zelenski a participat, din Berlin, la o conferință video cu președintele american Donald Trump și mai mulți lideri europeni.

Potrivit participanților, Trump a promis că va prioritiza obținerea unui armistițiu în Ucraina la discuțiile de vineri cu Vladimir Putin, programate la Anchorage, Alaska.

Atât Zelenski, cât și liderii europeni și-au exprimat îngrijorarea că summitul bilateral SUA- Rusia ar putea marginaliza interesele lor și ar putea favoriza Moscova.