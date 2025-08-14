Ucraina începe reparațiile la structura de protecție de la Cernobîl, avariată de ruși

Ucraina va demara, în toamna acestui an, lucrări temporare de reparație la noua structură de confinare (NSC) a centralei nucleare de la Cernobîl, afectată grav de un atac al unei drone rusești pe 14 februarie. Anunțul a fost făcut de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), care sprijină proiectul în baza unui Memorandum de Înțelegere semnat în iulie la Roma, în cadrul Conferinței pentru Reconstrucția Ucrainei.

Lucrările planificate nu pot începe până când autoritatea de reglementare nucleară a Ucrainei (SNRIU) nu finalizează evaluarea tehnică și nu confirmă că procedurile propuse respectă toate standardele de siguranță nucleară: „Echipa AIEA a fost informată că reglementatorul nuclear ucrainean revizuiește documentația legată de reparații”, a precizat agenția într-un comunicat transmis miercuri, potrivit agenției independente de știri Interfax-Ukraine.

Reparații urgente la structura care protejează reactorul distrus în 1986

Echipele de ingineri și constructori ucraineni efectuează reparații de urgență la noua structură de protecție amplasată peste structura „Shelter” ce acoperă reactorul 4, distrus în 1986, a precizat directorul general al AIEA, Rafael Mariano Grossi. Oficialul a explicat că „restaurarea completă va dura ani de zile, dar fiecare etapă va respecta standarde maxime de siguranță pentru mediu și personal”.

Atacul cu o dronă rusească de tip Geran-2 a perforat învelișul exterior și cel interior al structurii de izolare, provocând un orificiu de circa șase metri în diametru. Deși nivelurile de radiații au rămas în limite normale, experții avertizează că integritatea structurii trebuie refăcută rapid pentru a preveni riscurile pe termen lung.

Sprijin financiar și tehnic internațional pentru Cernobîl

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Întreprinderea de Stat Specializată Cernobîl NPP au semnat, la 1 iulie, al cincilea acord de grant, destinat analizei pagubelor și elaborării planurilor pentru reparațiile temporare ale învelișului și membranei de etanșare. Costurile lucrărilor de urgență ar putea depăși 100 de milioane de euro.

Franța a anunțat o contribuție de 10 milioane de euro la Contul Internațional de Cooperare pentru Cernobîl, administrat de BERD, iar echipe de experți din Norvegia și alți parteneri internaționali au vizitat locul pentru a evalua daunele și progresul reparațiilor.

Specialiștii estimează că, chiar și cu finanțarea necesară, restaurarea completă a protecției va dura câțiva ani. „În acest proces, nu vom pierde din vedere obiectivul principal: protecția mediului și siguranța oamenilor”, au menționat oficialii AIEA.