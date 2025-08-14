Trump, despre Vladimir Putin: Dacă nu aș fi președinte, ar prelua controlul asupra întregii Ucraine

Donald Trump a fost întrebat despre întâlnirea sa cu liderul rus și dacă aceasta ori stimulentele pentru pace recompensează Rusia pentru invazia în Ucraina, notează Sky News.

„Cred că avem o situație care nu ar fi trebuit să înceapă niciodată, nu ar fi trebuit să înceapă niciodată”, spune Trump, evitând întrebarea.

„Nu a început sub conducerea mea și timp de patru ani nici măcar nu s-a discutat despre asta. (…) Am putut vedea că se va întâmpla, după ce am plecat am putut vedea ce se întâmplă… toată lumea e de vină, Putin e de vină, toți sunt de vină”, a răspuns liderul de la Casa Albă.

„A venit în țara noastră”

Întrebat dacă Vladimir Putin își va folosi influența vineri pentru a obține ceea ce-și dorește, Donald Trump a răspuns: „Ei bine, a venit în țara noastră”.

Liderul american este de părere că Putin „ar dori să vadă o înțelegere”.

„Cred că dacă nu aș fi președinte, ar prelua controlul asupra întregii Ucraine, este un război care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată. Dacă nu aș fi președinte, în opinia mea, ar fi preferat să preia întreaga Ucraină, dar eu sunt președinte și nu se va juca cu mine”, afirmă Donald Trump, citat de Sky News.

Întâlnirea dintre Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin se va desfășura vineri în Alaska.