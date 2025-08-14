Drone ucrainene au lovit două orașe din Rusia, cu o zi înaintea întâlnirii SUA – Rusia din Alaska

În ajunul summitului SUA – Rusia din Alaska, Ucraina lovește din nou Rusia, repetând scenariul din iunie 2025, când un atac masiv cu drone a precedat negocierile de pace de la Istanbul.

Cel puțin 16 persoane au fost rănite joi, în urma atacurilor cu drone ucrainene asupra a două orașe din sudul Rusiei, potrivit autorităților locale, citate de Reuters.

A fost vizat sud-vestul Rusiei

La Rostov-pe-Don, situat în sud-vestul Rusiei, pe malul drept al fluviului Don, o dronă a lovit un bloc de apartamente, provocând rănirea a 13 persoane, dintre care două sunt în stare critică. „Informațiile actualizate indică faptul că două dintre persoanele rănite au fost transportate la unități medicale din oraș.

Cadrele medicale evaluează în prezent starea lor ca fiind gravă.

Alte 11 persoane rănite sunt transportate la spitale”, a transmis guvernatorul interimar al regiunii Rostov, Yury Slyusar, pe Telegram.

În Belgorod, foarte aproape de granița cu Ucraina, trei civili au fost răniți după ce o dronă a lovit o mașină în centrul orașului.

Guvernatorul regiunii,Vyacheslav Gladkov, a publicat un videoclip pe canalul său de Telegram, care pare să surprindă chiar momentul impactului.

Separat, în regiunea Volgograd, zonă strategică de-a lungul fluviului Volga și important centru al industriei petroliere, resturi căzute de la drone au provocat un incendiu la o rafinărie de petrol, au precizat autorităților locale.

Precedentul din iunie 2025

Pe 1 iunie 2025, în ajunul negocierilor de pace de la Istanbul, Ucraina a lansat „Operațiunea Spider’s Web”, lansând 117 drone asupra bazelor rusești de bombardiere nucleare din Siberia. Atacul a avariat circa 20 de aeronave, distrugând 10 dintre ele, și a fost perceput drept o mișcare strategică de presiune înaintea discuțiilor.

Ucraina spune că a ripostat după ofensiva Rusiei

Presa și oficialii de la Kiev, citate de canalul media RBC-Ucraina, au relatat că, în noaptea de miercuri spre joi, Rusia a lansat un val de 45 de drone Shahed și rachete S-300/S-400 asupra mai multor regiuni ucrainene.

Forțele aeriene ucrainene susțin că au doborât 24 de drone, însă 21 au lovit ținte din 12 locații diferite, provocând distrugeri la infrastructură energetică și locuințe.

În același timp, publicațiile ucrainene au consemnat intensificarea atacurilor proprii asupra unor obiective aflate adânc în interiorul Rusiei, la sute de kilometri de linia frontului, vizând infrastructură militară și industrială strategică.