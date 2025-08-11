Europa spune că summitul SUA-Rusia din această săptămână nu poate decide schimburi teritoriale

Înaintea summitului din Alaska de vineri, Donald Trump a sugerat că un acord de pace ar putea include „unele schimburi de teritorii”, însă europenii nu văd niciun semn că Rusia ar oferi ceva în schimb.

Miniștrii de Externe ai Uniunii Europene se reunesc luni, după discuții pe tema Ucrainei purtate în weekend între consilieri de securitate americani și europeni. Ei sunt precauți în fața posibilității ca președintele Vladimir Putin să încerce să-și atribuie o victorie politică, prezentând Ucraina ca fiind inflexibilă.

În Europa și Ucraina au crescut îngrijorările că Kievul ar putea fi presat să cedeze teritorii sau să accepte alte restricții privind suveranitatea sa. Ucraina și aliații săi europeni resping ideea ca Putin să revendice vreun teritoriu chiar înainte de a se ajunge la un armistițiu.

Duminică, cancelarul Friedrich Merz a spus că Germania nu poate accepta ca probleme teritoriale legate de Ucraina să fie discutate sau decise de Rusia și Statele Unite „peste capetele” europenilor sau ucrainenilor.

Care ar trebui să fie punctul de plecare pentru negocieri

Zelenski insistă că oprirea luptei pe linia frontului ar trebui să fie punctul de plecare pentru negocieri, iar europenii îl susțin. Ei spun că orice viitoare schimburi teritoriale ar trebui să fie decise de Ucraina și nu să fie o condiție prealabilă pentru un armistițiu.

Pretențiile asupra teritoriilor ar putea face parte și din negocieri privind tipul de garanții de securitate pe care Ucraina le-ar putea primi pentru a preveni izbucnirea unui nou război.

Europenii cred că cea mai bună apărare a Kievului este o armată puternică care să descurajeze Rusia să atace din nou. Ei insistă că nu ar trebui să existe restricții asupra mărimii armatei Ucrainei și asupra echipamentului, armamentului și munițiilor pe care le poate deține sau vinde.