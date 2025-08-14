Schimb de 84 de prizonieri între Rusia și Ucraina, cu o zi înainte de summit

Rusia și Ucraina au schimbat, joi, 84 de prizonieri de război, a anunțat Ministerul rus al Apărării, cu o zi înainte de un summit foarte așteptat între președintele rus, Vladimir Putin, și omologul său american, Donald Trump.

Ministerul a anunța că „84 de militari ruși s-au întors de pe teritoriul controlat de regimul de la Kiev.

În schimb, au fost predați 84 de prizonieri de război din forțele armate ucrainene.”

Cele două tabere au schimbat anul acesta mii de prizonieri, în conformitate cu acordurile încheiate în timpul a trei sesiuni de discuții directe la Istanbul, din mai până în iulie.

Aceste schimburi sunt singurul rezultat concret al acestor întâlniri.

Schimbul de joi are loc cu o zi înainte de o întâlnire între Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska, care va aborda în principal posibilitățile de pace în Ucraina.