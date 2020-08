Iranul prezintă două rachete balistice, în pofida cererilor SUA. Arsenalul poartă numele celor doi lideri ucişi în ianuarie

În ciuda cerinţelor SUA ca Teheranul să oprească programul de rachete, Iranul a prezentat astăzi două rachete balistice, una de suprafaţă şi alta de croazieră.

Imaginile au fost prezentate de televiziunea de stat din Iran care spune că cele două noi rachete balistice au fost numite după generalul iranian Qassem Soleimani şi comandantul miliţiei irakiene, Abu Mahdi al-Muhandis. Tensiunile dintre Iran şi SUA au pornit când cei doi lideri au fost ucişi în ianuarie în faţa aeroportului internaţional Bagdad (Irak), în timpul unui atac aerian al americanilor, transmite AP.

Racheta de suprafaţă, numită martir Qassem Soleimani, are o rază de acţiune de 1.400 km, iar cea de croazieră, numită Abu Mahdi, are o rază de peste 1.000 de kilometri.

Televiziunea de stat a subliniat că "martir Qassem Soleimani" nu poate fi interceptat de "sistemul de apărare inamic".

Preşedintele Iranului Hassan Rouhani spune că: “Rachetele, în special cele de croazieră sunt foarte importante pentru noi, faptul că am crescut numărul de la 300 la 1.000 în mai puţin de doi ani este o realizare excelentă”.

Preşedintele a mai menţionat că programele de rachete şi cele militare sunt strict defensive.

IRAN: State media release footage of new ballistic and cruise missiles named after Qassem Soleimani and Abu Mahdi al-Muhandis. pic.twitter.com/Vep1EM8606