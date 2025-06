Iran vizează baza militară americană Al Udeid din Qatar: Șase rachete lansate și explozii raportate la Doha

Agenția de știri iraniană Tasnim a declarat că atacul cu rachete asupra bazelor militare americane este o operațiune numită „Vestirea victoriei”.

Rachetele au vizat baze americane din Qatar și Irak, a adăugat raportul.

Surse militare au declarat pentru agenția Reuters că sistemul de apărare antiaeriană a fost activat la baza aeriană Ain al Asad din Irak.

Iranul amenințase anterior că va riposta împotriva SUA după atacurile asupra instalațiilor sale nucleare din weekend.

Publicația Axios, citând un oficial israelian, susține că Iranul a lansat șase rachete asupra bazelor americane din Qatar. Acest lucru vine după avertismente conform cărora Iranul se pregătea să lovească pozițiile militare americane din țară.

US defenses intercept Islamic Republic of Iran missiles in Qatar. pic.twitter.com/EkLxXt0oWT

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) June 23, 2025