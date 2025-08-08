Oana Țoiu a discutat în Ucraina despre nevoile etnicilor români și limba română

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a accentuat în întâlnirile avute cu oficialii ucraineni că trebuie să fie acordată mai multă atenție nevoilor etnicilor români care trăiesc în Ucraina. Țoiu a salutat, totodată, intenția autorităților ucrainene de a declara 31 august ca Ziua Limbii Române.

Oana Țoiu se află, vineri, la Cernăuți, unde va participa la întâlnirea trilaterală România – Republica Moldova – Ucraina, dar și la o întâlnire cu comunitatea românească din Cernăuți.

„În discuția cu Ruslan Stefanchuk, președintele Radei Supreme, am pus accentul pe nevoia de a acorda mai multă atenție nevoilor etnicilor români care trăiesc în Ucraina. În procesul de elaborare a legilor care impactează aceste comunități este nevoie de mai multe consultări și am oferit sprijinul statului român în acest proces, inclusiv printr-un dialog consolidat între parlamentarii români și cei din Rada Supremă. De asemenea, am subliniat importanța accelerării reformelor statului ucrainean în vederea aderării la Uniunea Europeană și sprijinul pe care România îl poate oferi din propria experiență”, spune Oana Țoiu.

Oana Țoiu a avut o întâlnire și cu prim-ministra Yulia Svyrydenko, ocazie cu care s-a discutat despre continuarea ședințelor de guvern comune dintre executivele român și ucrainean.

„Am trecut în revistă proiectele de interconectivitate dintre țările noastre, precum podul aflat în construcție peste râul Tisa. Infrastructura transfrontalieră va fi crucială pentru companiile românești care vor dori să se implice în reconstrucția Ucrainei, cu beneficii economice majore pentru partea românească. Cu privire la acest aspect, doamna prim-ministru mi-a transmis invitația din partea guvernului de la Kiev către companiile românești să participe la procesul de reconstrucție a Ucrainei și să realizeze investiții în această țară. Astfel de investiții vor fi benefice pentru economia românească, așa cum investițiile germane sau franceze în România sunt atât în beneficiul Germaniei și Franței, cât și al României”, a mai spus ministrul de Externe.