Speranța unei întâlniri pozitive Trump-Putin reduce prețul gazului european

Prețul gazelor europene scade ușor, în așteptarea întâlnirii dintre Trump și Putin. Tensiunile legate de energia rusească și pregătirile pentru iarnă amplifică atenția piețelor.

Prețurile gazului natural european au înregistrat vineri o ușoară scădere, fiind pe cale să termine săptămâna în scădere. Operatorii din piață așteaptă cu atenție întâlnirea dintre președinții Statelor Unite și Rusiei, care ar putea influența viitoarele politici comerciale în domeniul energiei.

Contractele futures de referință, considerate reper pe piața europeană, s-au tranzacționat la 32,77 euro pe megawat-oră (MWh) în dimineața zilei de vineri, la Amsterdam, în scădere ușoară, și se mențin de la începutul lunii iulie într-un interval restrâns, situat între 32 și 35 de euro/Mwh, potrivit Bloomberg.

Tarifele anunțate de Trump au crescut presiunea economică asupra Rusiei

Donald Trump și Vladimir Putin sunt așteptați să se întâlnească în următoarele zile, într-o locație neanunțată încă. Probabilitatea unui summit bilateral a crescut după ce Trump a declarat că este dispus să discute cu liderul rus „chiar dacă Putin nu a fost încă de acord să se întâlnească și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski”.

Frustrat de refuzul lui Putin de a accepta o încetare a focului, Trump a amenințat cu sancțiuni secundare țările care cumpără energie rusească. „Vom dubla tarifele pentru India la 50% pentru achizițiile sale de petrol rusesc”, a anunțat liderul american, lăsând deschisă posibilitatea unor noi penalități chiar de vineri.

Piețele așteaptă direcția de la întâlnirea celor doi lideri

Traderii urmăresc cu atenție întâlnirea dintre cei doi lideri, în speranța că aceasta va oferi indicii privind direcția viitoare a politicilor comerciale în domeniul energiei. Piața așteaptă clarificări legate de eventuale modificări ale sancțiunilor și tarifelor impuse de SUA, care ar putea influența fluxurile internaționale de gaze și petrol.

O eventuală relaxare a tensiunilor ar putea stabiliza comerțul global cu energie, în timp ce noi restricții ar risca să reducă oferta și să crească volatilitatea prețurilor.

Europa, care concurează cu marii cumpărători de pe piața mondială pentru gaz, riscă să fie afectată de restrângerea ofertei internaționale chiar în pragul pregătirilor pentru sezonul rece. Deși nivelul stocurilor este în creștere, scăderea recentă a prețurilor a dus deja la devierea unor transporturi către alte destinații.