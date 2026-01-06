Prima pagină » Știrile zilei » Trump susține că industria petrolieră americană s-ar putea extinde în Venezuela în mai puțin de 18 luni

Trump susține că industria petrolieră americană s-ar putea extinde în Venezuela în mai puțin de 18 luni

Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a afirmat luni că industria petrolieră americană ar putea reporni operațiunile în Venezuela și le-ar putea extinde în mai puțin de 18 luni, cu sprijinul guvernului.
Trump susține că industria petrolieră americană s-ar putea extinde în Venezuela în mai puțin de 18 luni
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
06 ian. 2026, 02:16, Știri externe

„Cred că putem face asta în mai puțin timp, dar va fi o investiție considerabilă”, a spus Trump, luni, pentru NBC News. 

Potrivit președintelui, companiile petroliere ar urma să finanțeze costurile reparațiilor și modernizării infrastructurii învechite a Venezuelei, urmând ca aceste cheltuieli să fie recuperate ulterior fie prin rambursări guvernamentale, fie prin venituri generate din producție.

Privind costurile de modernizare, Trump nu a oferit o sumă, declarând: „Va fi o sumă foarte substanțială de bani. Dar se vor descurca foarte bine”. 

Despre impactul asupra prețurilor petrolului, Trump a spus: „O Venezuela producătoare de petrol este benefică pentru Statele Unite, deoarece menține prețul petrolului scăzut”.

Cu toate acestea, companiile petroliere au manifestat prudență față de o revenire rapidă pe piața venezueleană, invocând istoricul naționalizărilor, sancțiunile impuse de SUA și instabilitatea politică. 

În decursul acestei săptămâni, secretarul american al Energiei, Chris Wright, urmează să se întâlnească cu reprezentanți ai Exxon Mobil și ConocoPhillips pentru a discuta subiectul. 

Despre revenirea în Venezuela, companii precum Chevron și ConocoPhillips nu au comentat subiectul, iar directorul general al Exxon și-a exprimat rezerve privind inițiativa.  

 

Recomandarea video

Sondaj Avangarde: Ce spun românii despre introducerea serviciului militar obligatoriu
G4Media
Iarna adevărată! Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România
Gandul
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați
Cancan
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
Libertatea
Fenomenul meteo neobişnuit care va lovi România în ianuarie! Unul dintre cele mai atipice episoade climatice din ultimii 125 de ani
CSID
Ce mașini au cumpărat românii la final de 2025. Dacia, Ford, BYD, Toyota în cifre oficiale pe luna decembrie
Promotor