Israelul a atacat aerian regiunea Baalbek din Liban

Potrivit MTV Liban, au fost raportate cel puţin 10 lovituri în Baalbek şi oraşele din jur de la ora 1 dimineaţa. Postul publică imagini din oraşul Douris, din sudul Baalbek, care arată o clădire în flăcări.

Scenes from the bombing of Baalbek and its vicinity, including the towns of Kayyal, Iaat, and Asira in eastern Lebanon.



Footage shows the bombing in front of Mortada Hospital in Baalbek and the damage it was subjected. pic.twitter.com/GPylqJ5Mhs