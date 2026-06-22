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Italia schimbă regulile privind camerele de supraveghere. Când pot fi folosite imaginile surprinse pe stradă

Autoritatea italiană pentru protecția datelor personale a avertizat o primărie care a folosit imaginile camerelor de supraveghere pentru sancționarea unui șofer.
Italia schimbă regulile privind camerele de supraveghere. Când pot fi folosite imaginile surprinse pe stradă
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Mediafax Foto/DPA/Hepta
Oana Antipa
22 iun. 2026, 10:10, Știri externe
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Instituția a stabilit că astfel de înregistrări nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute expres de lege.

Camerele stradale au un scop bine definit

Decizia vizează camerele de supraveghere instalate pe domeniul public pentru siguranța urbană. Potrivit Autorității pentru protecția datelor personale, aceste sisteme sunt destinate prevenirii și combaterii infracționalității.

Imaginile surprinse de camere nu pot fi folosite automat pentru constatarea încălcării Codului Rutier. O astfel de utilizare este posibilă doar dacă există o bază legală care o permite în mod expres.

O primărie a folosit imaginile pentru sancționarea unui șofer

Cazul analizat a pornit după un accident rutier. Primăria a folosit înregistrările video pentru a reconstitui producerea accidentului.

Ulterior, autoritățile locale au identificat persoanele implicate și au sancționat unul dintre șoferi pentru încălcarea Codului Rutier.

În plus, imaginile au fost transmise către autoritatea responsabilă cu permisele de conducere. Scopul era analizarea unei eventuale proceduri privind revizuirea permisului conducătorului auto.

Utilizarea imaginilor a fost ilegală

Autoritatea pentru protecția datelor a concluzionat că imaginile au fost folosite într-un scop diferit de cel pentru care au fost colectate.

Instituția consideră că această utilizare încalcă principiile legalității, transparenței și limitării scopului prelucrării datelor.

De asemenea, transmiterea înregistrărilor către autoritatea rutieră nu avea un temei legal în legislația italiană.

Excepția prevăzută de lege

Autoritatea precizează că imaginile pot fi păstrate și folosite atunci când un accident rutier implică posibile fapte de natură penală.

În astfel de situații, utilizarea înregistrărilor este permisă în cadrul anchetelor judiciare.

Primăria a primit un avertisment

Ținând cont de circumstanțele cazului și de cooperarea autorităților locale în timpul investigației, instituția a decis să nu aplice o sancțiune financiară.

În schimb, primăria a primit un avertisment oficial și obligația de a respecta regulile privind utilizarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere.

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