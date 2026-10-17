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Japonia a emis din greșeală o alertă de cutremur catastrofal, cu magnitudinea 9,9. După cât timp a fost anulată

O avertizare privind un cutremur devastator a provocat perturbări ale transportului public în Japonia. Alerta, care anunța un seism de o magnitudine extremă, a ajuns pe telefoanele locuitorilor și a fost retrasă câteva minute mai târziu, după descoperirea unei erori informatice.
Japonia a emis din greșeală o alertă de cutremur catastrofal, cu magnitudinea 9,9. După cât timp a fost anulată
Sursa foto: X @kyatapicos
Alexandra-Valentina Dumitru
17 oct. 2026, 11:48, Știri externe
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Agenția Meteorologică a Japoniei a anulat vineri o avertizare privind producerea unui cutremur puternic în largul coastelor nordice ale țării, după ce sistemul informatic a estimat în mod eronat magnitudinea acestuia la 9,9, potrivit Mainichi Japan.

Alerta a fost emisă la ora locală 12:40 pentru o zonă extinsă, din nordul până în centrul Japoniei, autoritățile anunțând inițial că seismul s-ar fi produs în Insulele Chishima, cunoscute și sub numele de Insulele Kurile, în largul insulei Hokkaido.

O eroare informatică a dus la supraestimarea magnitudinii

Agenția Meteorologică a Japoniei a explicat că sistemul informatic a identificat greșit epicentrul cutremurului, ceea ce a dus la supraestimarea magnitudinii.

Ulterior, autoritățile au confirmat că un seism cu magnitudinea de 6,9 s-a produs în apropierea Peninsulei Kamceatka, din Rusia, la o adâncime de 160 de kilometri, în jurul orei locale 12:38.

Avertizarea inițială solicita populației să se pregătească pentru mișcări seismice de intensitate maximă, nivelul 7 pe scara japoneză.

În realitate, cea mai puternică mișcare seismică înregistrată a avut intensitatea 1, în orașul Hakodate, din sud-vestul insulei Hokkaido.

Transportul public, perturbat după alerta falsă

În urma avertizării, 14 tramvaie din orașul Sapporo, de pe insula Hokkaido, au fost oprite timp de câteva minute, până când operatorul a stabilit că circulația poate fi reluată în siguranță.

Serviciile feroviare de mare viteză de pe linia Tokaido Shinkansen au fost, de asemenea, suspendate temporar între stațiile Shin-Yokohama și Toyohashi.

Totuși, operatorul JR Central a precizat că alerta de cutremur nu a fost cauza directă a acestei suspendări.

Avertizarea seismică a fost anulată la opt minute după emitere.

Numeroase persoane au primit alerta pe telefoanele mobile sau au aflat despre aceasta prin intermediul televiziunilor, posturilor de radio și sistemelor publice de avertizare.

Un cutremur de 9,9 ar fi fost mult mai puternic decât dezastrul din 2011

Potrivit relatării, un cutremur cu magnitudinea de 9,9 ar elibera aproximativ de 22 de ori mai multă energie decât seismul cu magnitudinea de 9,0 care a lovit nord-estul Japoniei pe 11 martie 2011.

Cutremurul din 2011 a provocat tsunamiuri devastatoare de-a lungul coastelor Japoniei și un grav accident nuclear.

Guvernul japonez și-a cerut scuze

Secretarul-șef al Cabinetului japonez, Minoru Kihara, a declarat vineri, într-o conferință de presă, că Guvernul tratează incidentul cu seriozitate.

„Am provocat foarte multă îngrijorare și am pus o povară asupra celor care s-au adăpostit sau au luat măsuri pentru a-și asigura siguranța, precum și asupra altora, inclusiv sistemelor de transport și companiilor afectate”, a declarat oficialul.

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