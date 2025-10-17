John Bolton, inculpat pentru gestionarea greșită a unor documente clasificate. Ce pedeapsă riscă fostul consilier pentru securitate națională

Un mare juriu federal din Maryland l-a inculpat pe John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al președintelui Donald Trump, sub acuzația de încălcare a Legii Spionajului.

Procurorii susțin că Bolton a păstrat și a transmis informații clasificate legate de apărarea națională, fiind acuzat de opt capete pentru transmiterea acestora și zece pentru reținerea neautorizată.

Fiecare acuzație este pedepsită cu până la 10 ani de închisoare.

Potrivit Departamentului de Justiție, ancheta a început după o percheziție a FBI la locuința și biroul lui Bolton, unde au fost confiscate telefoane, documente etichetate „confidențial” și dosare care conțineau informații despre arme de distrugere în masă și strategii diplomatice americane.

Anchetatorii susțin că Bolton a transmis materiale sensibile prin e-mailuri și conturi private de mesagerie și că a împărtășit peste o mie de pagini de informații guvernamentale unor membri ai familiei.

Avocatul lui Bolton, Abbe Lowell, a negat acuzațiile, afirmând că materialele vizate sunt extrase din jurnalele personale ale clientului său, neclasificate și cunoscute de FBI încă din 2021.

„Păstrarea unor jurnale personale nu este o crimă,” a declarat Lowell.

Donald Trump, întrebat despre caz, a spus că „Bolton este un om rău”, menținând tonul critic pe care l-a avut față de fostul său consilier, cu care a avut conflicte legate de politica externă a SUA privind Iranul, Coreea de Nord și Afganistanul.