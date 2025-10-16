Departamentul de Justiție ar urma să-l pună sub acuzare pe John Bolton, fost consilier de securitate al lui Trump

Departamentul de Justiție al Statelor Unite intenționează să solicite joi unui mare juriu punerea sub acuzare a fostului consilier pentru securitate națională al președintelui Donald Trump, John Bolton, au anunțat surse pentru Reuters.

Posibila inculpare vine la două luni după ce FBI a descoperit în biroul lui John Bolton din Washington D.C. documente confidențiale privind arme de distrugere în masă, potrivit unor dosare judiciare desecretizate.

În august, atât casa, cât și biroul lui au fost vizate de percheziții federale. Agenții căutau probe de posibile încălcări ale Legii Spionajului.

Unul dintre cei mai vocali critici ai lui Trump

Dacă Bolton va fi inculpat, ar fi al treilea caz din ultimele două săptămâni când opozanți ai președintelui Trump ar fi puși sub acuzare.

John Bolton, fost ambasador al SUA la ONU și consilier pentru securitate națională în timpul primului mandat al lui Trump, a devenit ulterior unul dintre cei mai vocali critici ai acestuia, descriindu-l într-un memoriu publicat anul trecut drept nepotrivit pentru funcția de președinte.

Și președintele Trump a fost pus sub acuzare sub Legea Spionajului

Posibila sa inculpare are loc după ce același Departament de Justiție a adus acuzații împotriva fostului director FBI James Comey și a procurorului general al statului New York, Letitia James, ambii implicați anterior în investigații împotriva lui Trump.

De asemenea, și președintele Trump a fost pus sub acuzare sub Legea Spionajului, fiind cercetat pentru transportarea de documente clasificate la reședința sa din Florida după finalizarea primului mandat.

Acesta a pledat nevinovat, însă cazul a fost clasat în urma întoarcerii sale la Casa Albă.