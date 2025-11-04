Trump l-a demis pe șeful autorității de supraveghere a pieței imobiliare din SUA

Șeful Agenției Federale pentru Finanțarea Locuințelor din SUA (FHFA) este demis din funcție, au declarat patru persoane familiarizate cu această chestiune, într-un moment în care autoritatea de reglementare în domeniul locuințelor joacă un rol important în ținta președintelui Donald Trump împotriva dușmanilor politici.

Demiterea lui Joe Allen, inspectorul general interimar al FHFA, vine după ce directorul agenției, Bill Pulte, a devenit un susținător declarat al administrației Trump. La nivelul întregii administrații, administrația Trump a concediat sau a mutat până în prezent mai mulți inspectori ai agențiilor, care se ocupă de combaterea risipei, fraudei și abuzurilor. De asemenea, a retras finanțarea grupului care supraveghează aceste birouri.

FHFA nu a răspuns e-mailurilor și apelului telefonic în care se solicita un comentariu despre acest subiect. Cele patru persoane au vorbit sub condiția anonimatului, deoarece nu sunt autorizate să discute despre mișcările interne ale agenției.

Creată după criza financiară din 2008, FHFA este de obicei un organism de reglementare cu profil redus, dar Pulte a lansat o nouă linie telefonică dedicată fraudelor ipotecare și a făcut publice sesizări penale împotriva unei serii de adversari ai lui Trump, printre care procurorul general al statului New York, Letitia James, precum și guvernatorul Consiliului Rezervei Federale, Lisa Cook, și senatorul democrat din California, Adam Schiff.

Lindsey Halligan, procurorul interimar al Statelor Unite pentru districtul estic al Virginiei, care a fost ales personal de Trump pentru această funcție, a pus-o ulterior sub acuzare pe James, după ce predecesorul său a refuzat să o facă, invocând lipsa de dovezi.

Allen a primit o notificare de concediere de la Casa Albă după ce a depus eforturi pentru a furniza informații cheie procurorilor din acel birou, potrivit a patru surse. Informațiile pe care le-a predat erau cerute de Constituție, au spus două dintre surse, în timp ce o a treia le-a descris ca fiind potențial relevante în cadrul anchetei. Demiterea sa a survenit și în momentul în care se pregătea să trimită o scrisoare Congresului, despre care Pulte era la curent, în care informa legislatorii că FHFA nu coopera cu biroul inspectorului general, au spus trei dintre surse.

James a pledat nevinovat la o acuzație de fraudă bancară și una de minciună față de o instituție financiară. Echipa sa juridică încearcă să obțină respingerea cazului, susținând că numirea lui Halligan a fost ilegală și că acuzarea este răzbunătoare.

Trump a cerut anterior în mod public procurorului general Pam Bondi să formuleze acuzații împotriva lui James, împreună cu alți câțiva dintre adversarii săi politici. Pulte a ocolit Biroul Inspectorului General al agenției în urmărirea celor trei cazuri, a raportat anterior Reuters.

Allen s-a prezentat la serviciu luni, potrivit surselor. El a ocupat și funcția de consilier șef al biroului inspectorului general al FHFA. Nu a fost clar dacă el continua să ocupe această din urmă funcție, au spus trei dintre persoanele citate. Allen nu a putut fi contactat pentru a comenta.El a devenit inspector general interimar al FHFA în aprilie 2025, potrivit unei pagini arhivate a site-ului web al agenției.

Luni, site-ul web al Biroului inspectorului general al FHFA indica că postul era „vacant în prezent”. Nu era clar când a fost actualizat site-ul web. Cea mai recentă imagine disponibilă prin Internet Archive era de la sfârșitul lunii septembrie și îl indica pe Allen ca inspector general interimar.

Ca răspuns la știrea demiterii lui Allen, senatoarea democrată Elizabeth Warren din Massachusetts a declarat: „Directorul Pulte are de dat niște explicații”.

Înainte de a se alătura biroului inspectorului general al FHFA, Allen a lucrat timp de 40 de ani la Departamentul de Justiție, unde a deținut diverse funcții, de la procuror federal la funcții juridice de rang înalt în cadrul Biroului pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozivi.

James, o democrată care anul trecut a obținut o hotărâre de 450 de milioane de dolari împotriva lui Trump pentru fraudă, s-a declarat luna trecută nevinovată la acuzațiile penale de falsificare a documentelor ipotecare, după ce Pulte a sugerat Departamentului de Justiție să o investigheze.

Conducerea lui Pulte la FHFA și asupra entităților sponsorizate de guvern pe care le supraveghează a fost tumultoasă. Chiar săptămâna trecută, el a declarat că a concediat zeci de angajați de la Fannie Mae.