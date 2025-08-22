FBI-ul percheziționează casa fostului consilier de securitate națională al lui Trump, John Bolton

FBI-ul efectuează percheziții la domiciliul din Maryland al lui John Bolton, care a activat în prima administrație a președintelui Donald Trump ca și consilier al probmelor de securitate națională, dar care ulterior a devenit critic la adresa președintelui, potrivit AP.

Percheziția este parte a unei anchete privind manipularea documentelor clasificate, a declarat vineri o persoană familiarizată cu situația. Bolton nu a fost reținut și nu a fost acuzat de vreo infracțiune, a spus sursa.

Bolton a fost al treilea consilier pe probleme de securitate națională al lui Trump, timp de 17 luni, și s-a confruntat cu acesta pe subiecte legate de Iran, Afganistan și Coreea de Nord.

În prima administrație Trump, a fost supus unui control pentru o carte pe care a scris-o despre perioada petrecută în guvern, autoritățile considerând că dezvăluia informații clasificate, însă Departamentul de Justiție a renunțat în 2021 la procesul intentat.

În prima zi în care s-a întors în funcție anul acesta, Trump, republican, a revocat autorizațiile de securitate pentru peste patruzeci de foști oficiali din domeniul informațiilor, inclusiv pentru Bolton.

Bolton a făcut parte și dintr-un grup de trei foști oficiali ai lui Trump ale căror detalii de securitate au fost anulate de Trump mai devreme în acest an.