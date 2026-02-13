Kazahstanul își extinde ambițiile spațiale între Rusia și China

Istoric legat de programul spațial sovietic prin emblema cosmodromului Baikonur, Kazahstanul își reconfigurează astăzi prezența în cursa spațială mondială. Pe lângă parteneriatul de lungă durată cu Federația Rusă, țara, prin capitala sa Astana, își extinde cooperarea cu China și direcționează investiții semnificative în consolidarea propriilor capabilități tehnologice și științifice, arată Euronews.

Lansarea nanosatelitului Di’er-5, parteneriat cu China

Un moment crucial recent este lansarea nanosatelitului comun Di’er-5 (cunoscut și sub numele de misiunea Yao-8) de către Kazahstan și China. Acesta a fost propulsat de o rachetă Kuaizhou-11 de la centrul spațial Jiuquan din China. Dezvoltarea satelitului a fost o inițiativă colaborativă între Universitatea Națională Al-Farabi din Kazahstan și Universitatea Politehnică de Nord-Vest din China.

Di’er-5 este proiectat pentru a testa sisteme de control extrem de precise pentru mișcare și orientare. Totodată el este gândit pentru a efectua procesarea autonomă a imaginilor de teledetecție direct pe orbită. Conform creatorilor săi, satelitul are capacitatea de a analiza date independent, fără dependență totală de stațiile terestre. Acest lucru reduce semnificativ timpul de răspuns în aplicații critice, cum ar fi monitorizarea mediului, gestionarea situațiilor de urgență și analizele de securitate.

Acest proiect reprezintă un salt tehnologic față de misiunile anterioare Al-Farabi-1 și Al-Farabi-2, care aveau în principal obiective educaționale și de cercetare.

Colaborarea strategică cu Beijingul

China a devenit un partener esențial pentru Kazahstan în sectorul spațial. Cele două state explorează în comun dezvoltarea de sateliți și utilizarea inteligenței artificiale în observația terestră. De asemenea se mai urmărește și formarea de specialiști în domeniu.

În 2024, Kazahstanul a aderat la proiectul ruso-chinez al Stației Internaționale de Cercetare Lunară (ILRS). De asemenea, autoritățile pregătesc lansarea unui telescop orbital lunar. Misiunea este planificată pentru 2029, cu scopul de a monitoriza resturile spațiale din jurul Lunii.

Pe plan financiar, Kazahstanul a beneficiat de un sprijin considerabil. O subvenție de aproximativ 100 de milioane de yuani (aproximativ 12 milioane de euro) a fost primită din partea Chinei pentru dezvoltarea sectorului său spațial, în contextul cooperării tehnologice bilaterale.

Soyuz-5/Sunkar și importanța cosmodromului Baikonur

În paralel cu aceste noi alianțe, Kazahstanul își menține relațiile de cooperare cu Rusia. În 2021, Parlamentul kazah a extins contractul de închiriere a cosmodromului Baikonur către Rusia până în anul 2050.

Proiectul comun Baiterek, care include lansarea rachetei Soyuz-5 (cunoscută și sub numele de Sunkar), este programat să capete un nou avânt în 2026. În ciuda unor amânări anterioare, Roscosmos a indicat că lansarea ar putea avea loc la sfârșitul lunii martie 2026.

Kazahstanul, un pol regional pentru tehnologia spațială

Fără a viza misiuni spațiale cu echipaj uman, strategia Kazahstanului se concentrează pe aplicații concrete. Telecomunicații, observarea Pământului, monitorizarea mediului și securitatea, toate sunt vizate. Prin investiții în educație, modernizarea infrastructurii și stabilirea de parteneriate internaționale, țara urmărește să transforme moștenirea Baikonurului într-un atu strategic adaptat cerințelor actuale.

Astfel, situat între influențele Moscovei și ale Beijingului, Kazahstanul își conturează un rol tot mai proeminent în peisajul global al explorării spațiale.