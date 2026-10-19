Kim Jong-un, în comă după o hemoragie cerebrală? Zvonul despre o presupusă deplasare de urgență în China care a luat cu asalt internetul

Speculațiile despre sănătatea lui Kim Jong-un s-au întețit în mediul online, după ce mai mulți utilizatori ai rețelelor sociale au susținut că liderul Coreei de Nord ar fi suferit o hemoragie cerebrală gravă, iar lipsa oricărei comunicări oficiale nu face decât să le întrețină.

Potrivit publicației britanice The Sun, Kim Jong-Un fi fost transportat în China pentru tratament de urgență, din cauză că dotările medicale în Capitala nord-coreeană ar fi insuficiente.

Ar fi internat la Peking Union

Mai multe zvonuri încearcă să acrediteze ideea că Spitalul Peking Union Medical College din Beijing este locul în care liderul nord-coreean ar fi primit îngrijiri medicale.

Nu există însă dovezi publice care să confirme transferul, diagnosticul sau presupusa comă. Nici autoritățile nord-coreene, nici cele chineze nu au confirmat informațiile prezentate în relatarea publicației britanice.

Kim Jong-un nu a mai fost văzut în public din 11 octombrie

Ultima apariție publică a lui Kim Jong-un menționată de The Sun datează din 11 octombrie, când liderul nord-coreean a vizitat un muzeu dedicat apărării, într-o locație din Phenian care nu a fost precizată.

Nu e prima dată când apar asemenea zvonuri

Absența sa din spațiul public a alimentat speculațiile despre o posibilă problemă gravă de sănătate.

Nu este prima dată când apar asemenea zvonuri. În 2020, după o perioadă în care Kim Jong-un nu a participat la evenimente publice, pe rețelele sociale au circulat informații potrivit cărora acesta ar fi murit sau s-ar fi aflat în comă.

La vremea respectivă, un fost diplomat nord-coreean a susținut că liderul ar fi fost incapabil să-și exercite atribuțiile și că puterea urma să fie preluată de sora sa, Kim Yo-jong. Afirmațiile nu s-au confirmat, iar Kim Jong-un a reapărut ulterior în public.

Sora lui Kim Jong-un, posibilă succesoare la conducerea Coreei de Nord

Noile zvonuri readuc în discuție problema succesiunii la conducerea Coreei de Nord, unul dintre cele mai închise regimuri politice din lume.

Kim Yo-jong, sora mai mică a liderului nord-coreean, este considerată una dintre cele mai influente persoane din conducerea de la Phenian.

În vârstă de 38 de ani, aceasta are un rol important în politica regimului și a transmis în repetate rânduri mesaje dure la adresa Coreei de Sud și a Statelor Unite.

Publicația britanică relatează că, luni, Kim Yo-jong a avertizat că Phenianul ia în calcul amplasarea unor arme tactice suplimentare în apropierea frontierei cu Coreea de Sud.

Unii analiști consideră că, în cazul morții sau incapacității lui Kim Jong-un, sora sa ar putea prelua temporar conducerea țării.

Nu există însă un anunț oficial privind un asemenea scenariu.

Fiica lui Kim Jong-un, pregătită să preia puterea?

O altă persoană aflată în centrul speculațiilor privind succesiunea este Kim Ju-ae, fiica liderului nord-coreean, despre care presa internațională relatează că are aproximativ 13 ani.

Tânăra a apărut pentru prima dată în public în noiembrie 2022, la un eveniment dedicat lansării unei rachete, alături de tatăl său.

De atunci, Kim Ju-ae l-a însoțit pe liderul nord-coreean la numeroase evenimente militare și ceremonii oficiale.

În februarie 2023, ea a participat la manifestările dedicate împlinirii a 75 de ani de la înființarea armatei nord-coreene. Ulterior, aparițiile sale au devenit tot mai frecvente.

Participarea fiicei liderului nord-coreean la o vizită de stat în China, în 2025, a întărit speculațiile că aceasta ar putea fi pregătită pentru succesiune.

Serviciile de informații sud-coreene au indicat anterior că Ju-ae ar putea fi desemnată moștenitoare a puterii. Cu toate acestea, Phenianul nu a anunțat oficial că ea va prelua conducerea țării.

Dacă ar ajunge în fruntea Coreei de Nord, Kim Ju-ae ar deveni prima femeie care conduce statul în istoria dinastiei Kim.

Liderul nord-coreean e gras și cardiac

Starea de sănătate a lui Kim Jong-un a atras atenția și înaintea apariției actualelor zvonuri.

Potrivit The Sun, care citează evaluări ale Serviciului Național de Informații din Coreea de Sud (NIS), liderul nord-coreean ar cântări peste 140 de kilograme și ar avea o înălțime de aproximativ 1,70 metri.

Serviciile de informații sud-coreene au atras atenția asupra riscurilor cardiovasculare asociate greutății sale și fumatului.

Presa britanică a relatat și despre alimentația sa bogată în carne și preparate considerate de lux, precum homarul.

Aceste informații nu confirmă însă că liderul nord-coreean ar fi suferit o hemoragie cerebrală.

Atât tatăl său, Kim Jong-il, care a condus Coreea de Nord până în 2011, cât și bunicul său, Kim Il-sung, au avut probleme de sănătate despre care au apărut informații în presa internațională.

Ce se știe, de fapt, despre presupusa comă a lui Kim Jong-un

Pentru moment, informațiile despre o hemoragie cerebrală, o posibilă comă și un transfer medical la Beijing provin din zvonuri apărute pe internet, preluate de The Sun.

Nu există o confirmare oficială a diagnosticului și nici dovezi independente că liderul nord-coreean ar fi fost internat într-un spital din China.

Coreea de Nord este condusă de dinastia Kim din 1948, iar succesiunea la putere reprezintă un subiect sensibil, cu implicații pentru securitatea regională și pentru relațiile cu Coreea de Sud, China și Statele Unite.