Kremlin: Putin și Lukașenko vor discuta ultimatumul transmis de Zelenski Bielorusiei

Președintele rus Vladimir Putin și liderul belarus Aleksandr Lukașenko urmează să se întâlnească în perioada următoare și vor discuta ultimatumul adresat recent Bielorusiei de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat luni Kremlinul.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că subiectul va figura pe agenda discuțiilor dintre cei doi lideri și a calificat avertismentul transmis de Kiev drept o încălcare a suveranității Bielorusiei.

„Amenințarea este absolut agresivă”

„Cât despre amenințarea în sine, desigur, aceasta este absolut agresivă: o interferență în afacerile interne ale unei alte țări și o încălcare a suveranității altei țări”, a declarat Peskov.

Acesta a adăugat că Moscova nu are îndoieli că autoritățile de la Minsk sunt capabile să-și apere suveranitatea.

Declarațiile Kremlinului vin după ce, pe 18 iunie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Bielorusia că facilitează atacurile cu drone lansate de Rusia asupra Ucrainei.

Liderul de la Kiev a susținut că pe teritoriul belarus sunt amplasate sisteme de relee montate pe turnuri de comunicații, folosite pentru sprijinirea operațiunilor dronelor rusești de tip Shahed.

Zelenski spune că drone rusești sunt observate deasupra Bielorusiei înainte să intre în Ucraina

Zelenski a cerut autorităților de la Minsk să dezafecteze aceste echipamente în termen de o săptămână, avertizând că, în caz contrar, Ucraina va lua măsuri pentru eliminarea lor.

Potrivit autorităților ucrainene, dronele rusești folosesc infrastructura de comunicații și rețele radio pentru navigație, iar în timpul atacurilor asupra Kievului și asupra nordului Ucrainei sunt observate frecvent zburând în apropierea frontierei cu Bielorusia înainte de a pătrunde mai adânc în spațiul ucrainean.

Există indicii care spun că Bielorusia s-ar pregăti pentru o implicare mai directă

Bielorusia este unul dintre cei mai apropiați aliați ai Rusiei de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.

Minsk a permis armatei ruse să utilizeze teritoriul bielorus și găzduiește arme nucleare tactice rusești, însă autoritățile bieloruse au susținut în repetate rânduri că nu intenționează să trimită propriile trupe să lupte în Ucraina.

Cu toate acestea, reprezentanți ai opoziției bieloruse au avertizat luni că există indicii potrivit cărora Bielorusia s-ar putea pregăti pentru o implicare mai directă în conflict.