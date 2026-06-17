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Liderii din domeniul IA se reunesc la summitul G7. Europenii vor să limiteze dominația americană

Liderii din domeniul inteligenței artificiale (IA) se reunesc miercuri în Franța, pe fondul unor apeluri tot mai puternice în favoarea suveranității tehnologice în Europa, alimentate de îngrijorările legate de dominația americană în acest sector.
Liderii din domeniul IA se reunesc la summitul G7. Europenii vor să limiteze dominația americană
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
17 iun. 2026, 11:32, Știri externe
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Războaiele din Iran și Ucraina au dominat discuțiile de la summitul Grupului celor Șapte (G7) al marilor națiuni industrializate din această săptămână, însă IA va avea momentul său de glorie în ultima zi a reuniunii, potrivit AP.

Într-o întâlnire rară a personalităților din industria IA, liderii a trei dintre cele mai puternice companii din domeniu — Sam Altman, CEO al OpenAI, Demis Hassabis, CEO al Google DeepMind, și Dario Amodei, CEO al Anthropic — urmează să participe la un prânz de lucru pe tema „Asigurarea unei implementări sigure, rapide și eficiente a inteligenței artificiale”.

Vor fi prezenți, de asemenea, șefii unor laboratoare de IA mai mici, printre care Cohere AI din Canada, Mistral din Franța, Black Forest Labs din Germania, Domyn din Italia, Sakana AI din Japonia și Synthesia, cu sediul în Marea Britanie.

Neîncrederea față de companiile americane, aratată în Comisia Europeană

În Europa, neîncrederea față de companiile americane care domină IA și alte ecosisteme tehnologice s-a manifestat atât la Comisia Europeană — care a prezentat luna aceasta un pachet privind suveranitatea tehnologică, cu planuri de stimulare a IA dezvoltată la nivel local —, cât și la Vatican, unde, luna trecută, Papa a solicitat o reglementare strictă a inteligenței artificiale.

Mulți din afara Statelor Unite au luat, de asemenea, notă săptămâna trecută când Anthropic a retras cele mai avansate modele de IA ale sale, Fable 5 și Mythos 5, pentru a se conforma unui ordin al administrației Trump care invoca o preocupare nespecificată legată de securitatea națională.

Guvernul SUA a interzis oricărei persoane care nu este cetățean american, fie în interiorul, fie în afara Statelor Unite, accesul la aceste modele, ceea ce a forțat compania să suspende accesul tuturor clienților.

Acest episod a evidențiat modul în care Europa, Canada sau alte țări „pot fi puse într-o poziție extrem de vulnerabilă” dacă sunt private de accesul la modelele avansate de IA, a declarat Zach Meyers, director de cercetare la CERRE, un think tank cu sediul la Bruxelles.

Reuniunea G7 reprezintă o ocazie pentru liderii din mediul de afaceri și din politică de a discuta despre riscurile și beneficiile IA, pe măsură ce țările încearcă să valorifice această tehnologie pentru a-și stimula economiile și a-și promova obiectivele geopolitice.

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