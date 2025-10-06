Liderii ţărilor din Balcanii de Vest discută în Albania despre integrarea în UE

Preşedinţii ţărilor din Balcanii de Vest s-au reunit luni în Albania pentru a discuta modalităţi de accelerare a integrării economice şi politice în Uniunea Europeană, potrivit AP.

Întâlnirea are loc la Golem, la aproximativ 50 km vest de Tirana, şi face parte dintr-o iniţiativă diplomatică anuală lansată în 2013 de Slovenia şi Croaţia, ambele membre UE, menită să sprijine extinderea Uniunii către Balcanii de Vest. Regiunea include Albania, Bosnia, Serbia, Muntenegru, Macedonia de Nord şi Kosovo.

Toate aceste ţări aspiră la aderarea la UE, însă se află în etape diferite ale procesului. Muntenegru şi Albania sunt în frunte, în timp ce Serbia, Bosnia, Kosovo şi Macedonia de Nord au întârzieri.

Disponibilitatea Uniunii Europene de a accepta noi membri a crescut după începutul războiului din Ucraina din februarie 2022, însă persistă îngrijorări legate de tensiunile regionale şi influenţa Rusiei. Iniţiativa vizează şi consolidarea dialogului politic şi reconcilierea după conflictele din anii 1990, în special între Serbia şi Kosovo.

Summitul este condus de preşedintele albanez Bajram Begaj, preşedintele sloven Natasa Pirc Musar şi preşedintele croat Zoran Milanovic. La finalul summitului de o zi, gazdele vor susţine o conferinţă de presă pentru a prezenta concluziile şi paşii următori în procesul de integrare europeană.