LIVE CONFERINŢA Monitorului Apărării şi Securităţii. Adrian Sârbu: Să vorbim despre securitatea naţională/ Am renunţat până şi la istorie de multe ori

Adrian Sârbu, patronul Mediafax Group, a vorbit joi, la Conferinţa pe teme de securitate, organizată de Monitorul Apărării, despre necesitatea definirii a câteva principii privind securitatea şi trecerea discuţiei, în prag de alegeri, dintr-un teritoriu tabloid, într-un teritoriu fundamental.

UPDATE Constantin Ionescu: Problema capitalului uman este a doua cea mai mare vulnerabilitate a României

Constantin Ionescu, consilier de stat, a precizat, joi, la Conferinţa Monitorului Apărării şi Securităţii, că problema capitalului uman, din cauza exodului, este a doua cea mai mare vulnerabilitate a României.



„În iulie, gazele româneşti, în urma Ordonanţei 114, au ajuns cu 33% mai scumpe decât gazele de import. Media energiei a fost de 550 de lei pe MWh, în timp ce media în Cehia, Slovacia şi Ungaria se situa între 46-54 euro, aproape de trei ori mai mult”, a declarat, joi, consilierul de stat Constantin Ionescu, în cadrul Conferinţei „Politica de securitate naţională, de la gândirea strategică la instituţiile de apărare", organizată de Monitorul Apărării şi Securităţii.

Constantin Ionescu a precizat că toată această situaţie, în ceea ce priveşte gazele, este o vulnerabilitate.

În ceea ce priveşte securitatea naţională extinsă, Ionescu spune că o ameninţare foarte mare în acest sens poate veni şi din interior. „Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să rezolvi problemele din cercul tău. Iar cea mai mare problemă nu este cea a vulnerabilităţilor materiale”, a precizat Constantin Ionescu.

Consilierul de stat a vorbit şi despre valorile câştigate de România după Revoluţia din 1989, menţionând libertatea de circulaţie a românilor. Libertate, care, în opinia lui Ionescu a dus şi la exodul românilor în străinătate.

„Am mai căpătat libertatea de circulaţie, cu toate că problema capitalului uman este a doua mare vulnerabilitate a României în momentul de faţă. Nu este vina lor că pleacă spre prosperitate, este vina noastră cu nu putem să le oferim ce vor aici”, a precizat Ionescu.

În contextul exodului foarte mare al românilor şi discutând despre vulenerabilităţile interne pe care România le are, Constantin Ionescu a menţionat cazului unui român din Spania, care, în trei săptămâni de vacanţă, nu a reuşit să rezolve o problemă în România.

„Un cetăţean român nu reuşeşte să–şi rezolve o problemă în trei săptămâni de vacanţă în România, iar în Spania, pentru că cei de la primăria de acolo nu au putut să o rezolve într-o zi, funcţonarii de acolo au venit la el acasă cu problema rezolvată”, a mai precizat Ionescu.

Constantin Ionescu este consilier de stat, directorul Oficiului Informaţii Integrate din cadrul Departamentul Securităţii Naţionale al Administraţiei Prezidenţiale.

UPDATE Adrian Sârbu: Să vorbim despre securitatea naţională/ Am renunţat până şi la istorie de multe ori

“Trăim de 30 de ani cea mai frumoasă perioadă a României. Am avut noroc, că ne-a ajutat Dumnezeu, că ne-am ajutat şi noi, este o realitate. Iar această realitate este măsurabilă printr-o schimbare fundamentală de la o societate nefirească, la o societate firească, să îi spunem a democraţiei liberale, nu ne e jenă să recunoaştem asta, a unei economii de piaţă, a unor valori pe care le considerăm naturale. Prin munca noastră şi prin contribuţiile unor lideri ai noştri, suntem într-un context economic şi de securitate cum nu am fost niciodată ca naţiune- UE şi NATO.

Am dobândit multe lucruri- avem proprietăţi, business-uri, libertate, poate cel mai important, lucruri pe care le-am construit în principal cu propriile eforturi. Am şi primit multe, poporul român e obişnuit să primească, e favorabil unei astfel de situaţii, să spunem obiective. Dar am şi renunţat la multe: la 5 milioane de români, care nu şi-au mai găsit de lucru în ţara asta, poate ar fi trebuit să îşi găsească, am renunţat la capitalul pe care nu am ştiut sau nu am putut să îl reconvertim într-un nou climat economic. Am renunţat până şi la istorie de multe ori, foarte încântaţi şi preocupaţi de prezent, aşa cum trăieşte întreaga societate occidentală, dar nu am renunţat la noi. Suntem preocupaţi de noi ca persoane, ca oameni care am construit ceva, care avem familie, ca oameni care, chiar dacă nu ne gândim în fiecare zi, ni se pare firesc, credem într-un viitor mai bun pentru noi şi copii. Am renuntat să ne gândim la securitate, am renunţat să ne gândim că tot ce am construit trebuie apărat şia discuta pur şi simplu de o politică de apărare cum se discută în România nu este exact lucrul cel mai potrivit. Trebuie să discutăm despre concept, care din păcate semantic are şi foarte multe conotaţii emoţional neplăcute- securitatea naţională”, a declarat Adrian Sârbu, patronul Mediafax Group, care deţine şi Monitorul Apărării.

“Despre asta vrem sa vorbim. E continuarea unui demers pe care l-am început acum un an si jumătate, când am lansat Monitorul Apărării şi Secutităţii, e continuarea conferinţei pe care am avut-o în acelaşi loc. Ne întrebăm cum trebuie să redefinim strategia de securitate. Cum ar trebui să fie comunicată, percepută, asumată de fiecare cetăţean, ca să putem ajunge la idealul în care construim pace, construim o economie, o identitate naţională, o construim, dar nu pentru a fi distrusă, abandonată şi nu pentru a pregăti generaţii care să renunţe la valorile noastre fundamentale”, a mai spus Adrian Sârbu.

“Sper să definim câteva principii pentru securitatea naţională a României. Nu neapărat acest eveniment a fost programat în preajma campaniei electorale pentru funcţia de preşedinte, care, conform Constituţiei, este principalul garant al securităţii naţionale. Poate că ceea ce vom discuta aici va fi un material util pentru a duce dezbaterile în viitoarele 6 săptămâni dintr-un teritoriu tabloid, într-un teritoriu fundamental”, a completat Adrian Sârbu.

Monitorul Apărării şi Securităţii (MAS) organizează joi, la Hotelul Marriott din Bucureşti, Conferinţa pe tema "Politica de securitate naţională, de la gândirea strategică la instituţiile de securitate şi apărare", un forum pentru dezbateri cu invitaţi de marcă din România şi din străinătate. Printre subiectele care vor fi abordate la eveniment se numără "interesele naţionale fundamentale şi ameninţările la adresa securităţii naţionale", "capacitatea României de a garanta securitatea naţională" şi conceptul de "securitate naţională a României" în context internaţional.

Pornind de la premisa că "securitatea naţională reprezintă bunul public cel mai de preţ al naţiunii", participanţii la conferinţă, printre care se numără dr. Thomas-Durell Young, generalul israelian (r.) Itai Brun, generalul polonez (r.) Jaroslaw Strozyk, vor analiza semnificaţiile conceptului de securitate naţională în contextul transformărilor din sistemul internaţional, în special în spaţiul euro-atlantic.

Obiectivele Conferinţei se referă la înţelegerea importanţei securităţii şi apărării naţionale de către cetăţenii României, la cunoaşterea rolului instituţiilor, la transparenţa utilizării fondurilor publice, la implicarea cetăţenilor în deciziile strategice şi identificarea principalelor obiective şi soluţii ale viitoarei Strategii Naţionale de Apărare.

