Lupta globală pentru noi surse de metale aruncă Africa în centrul atenţiei pentru marile companii miniere

Potrivit organizatorilor, la conferinţa Investing in African Mining Indaba din acest an, care va avea loc între 9 şi 12 mai la Cape Town, va participa cel mai înalt oficial din ultimii ani din guvernul SUA, precum şi reprezentanţi ai Japan Oil, Gas and Metals Corporation (JOGMEC), semn că ţările bogate sunt din ce în ce mai preocupate de asigurarea aprovizionării, scrie Reuters.

"Realitatea este că resursele pe care lumea le doreşte sunt de obicei localizate în locaţii dificile", a declarat Steven Fox, preşedintele executiv al companiei de consultanţă în domeniul riscului politic Veracity Worldwide, cu sediul la New York.

Administraţia americană doreşte să se poziţioneze ca un susţinător puternic al proiectelor de baterii din Africa subsahariană, a spus el.

"În timp ce Africa prezintă provocările sale, aceste provocări nu sunt mai dificile decât setul corespunzător de provocări din Canada. S-ar putea să fie mai uşor să duci efectiv la bun sfârşit un proiect în Africa, decât într-un loc precum Canada sau SUA", a adăugat el.

Statele Unite şi-au exprimat sprijinul pentru noi mine interne, dar proiectele au stagnat. Proiectul de cupru Resolution al Rio Tinto, de exemplu, a fost oprit din cauza revendicărilor nativilor americani asupra terenului şi a problemelor de conservare.

Cu siguranţă, riscurile exploatării miniere în Africa Subsahariană rămân ridicate. Provocarea acută în materie de securitate cu care se confruntă minele din regiunea Sahel, bogată în aur, a fost evidenţiată luna trecută, când compania rusă Nordgold şi-a abandonat mina de aur Taparko din Burkina Faso din cauza ameninţării tot mai mari din partea militanţilor.

Şi chiar şi în Africa de Sud, cea mai industrializată economie a continentului, infrastructura feroviară deteriorată îi obligă pe unii producători de cărbune să recurgă la transportul cu camionul către porturi.

Cu toate acestea, odată ce Rusia deţine 7% din aprovizionarea globală cu nichel, 10% din platina mondială şi 25-30% din paladiu la nivel mondial, zăcămintele bogate în aceste metale din Africa încep să pară mult mai atractive.

"Ca şi companie minieră, nu există multe oportunităţi şi, dacă vrei să te dezvolţi, va trebui să te uiţi la ţări mai riscante", a declarat George Cheveley, manager de portofoliu la Ninety One.

"În mod clar, după Rusia-Ucraina, oamenii sunt mai sensibili la riscul geopolitic şi nu poţi prezice ce proiecte vor funcţiona şi care nu", a adăugat el.