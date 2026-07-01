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M-am întors din India cu 38 de paraziți în creier. Cum s-a infectat o femeie de 42 de ani fără să mănânce carne

O femeie din Țara Galilor a fost diagnosticată cu 38 de larve de tenie în creier după o călătorie de trei luni în India. Medicii spun că infecția nu a fost provocată de consumul de carne de porc, ci cel mai probabil de apă sau alimente contaminate cu ouăle parazitului. Cazul este considerat unul dintre cele mai rare documentate în Regatul Unit.
M-am întors din India cu 38 de paraziți în creier. Cum s-a infectat o femeie de 42 de ani fără să mănânce carne
Andreea Tobias
01 iul. 2026, 17:28, Știri externe
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Lowri Denman, în vârstă de 42 de ani, a călătorit în India în 2007 și a ales să urmeze o dietă vegetariană, convinsă că astfel reduce riscul unei toxiinfecții alimentare, scrie Il Messaggero.

Potrivit medicului infecționist Brendan Healy, femeia a ingerat fără să știe ouă microscopice ale Taenia solium (tenia porcului), cel mai probabil prin apă contaminată, legume insuficient spălate sau alimente manipulate în condiții precare de igienă.

Ce este neurocisticercoza?

Neurocisticercoza este o infecție produsă atunci când larvele teniei ajung în sistemul nervos central.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), oamenii nu dezvoltă această boală doar prin consumul de carne de porc insuficient preparată. Infecția poate apărea și prin ingestia ouălor parazitului din apă sau alimente contaminate ori prin igienă deficitară.

După ce sunt înghițite, larvele traversează peretele intestinului și ajung prin sânge în diferite organe, inclusiv în creier.

De ce simptomele au apărut după trei ani?

Medicii explică faptul că neurocisticercoza poate rămâne asimptomatică ani întregi.

În cazul lui Lowri, primele semne au apărut abia în 2010, când a eliminat un vierme intestinal de peste un metru. Analizele făcute atunci nu au confirmat infecția.

Un an mai târziu au apărut:

  • migrene severe;
  • tulburări de vorbire;
  • prima criză epileptică;
  • pierderi de memorie.

Investigațiile CT și RMN au arătat existența a 38 de paraziți localizați în creier.

Cum poate afecta creierul această infecție?

Pe măsură ce larvele mor, organismul dezvoltă o reacție inflamatorie puternică.

În cazul femeii, inflamația cerebrală a provocat:

  • epilepsie;
  • amorțeli și furnicături;
  • anxietate severă;
  • atacuri de panică;
  • paranoia;
  • episoade psihotice.

Medicii au tratat infecția cu medicamente antiparazitare și corticosteroizi pentru reducerea inflamației.

Ce s-a întâmplat cu cei 38 de paraziți?

Chirurgia nu a fost considerată o opțiune.

Tratamentul medicamentos a distrus larvele, iar acestea s-au calcificat în interiorul creierului.

Din 2017, Lowri Denman nu a mai avut crize epileptice, însă continuă tratamentul antiepileptic și astăzi.

Cât de frecventă este neurocisticercoza?

Potrivit OMS, neurocisticercoza este una dintre cele mai importante cauze ale epilepsiei dobândite în multe regiuni din Asia, Africa și America Latină.

În Europa și Regatul Unit, boala este rară și apare aproape exclusiv la persoane care au călătorit în zone endemice sau au intrat în contact cu persoane infectate.

Cum poate fi prevenită?

Specialiștii recomandă:

Cazul lui Lowri Denman este considerat unul dintre cele mai complexe întâlnite de specialiștii britanici în boli infecțioase. Medicul Brendan Healy a declarat că, în întreaga sa carieră, nu a mai întâlnit un pacient cu o infestare cerebrală atât de extinsă, iar cazul a fost analizat de experți din Regatul Unit și Statele Unite.

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