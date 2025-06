Macron cere Iranului să evite escaladarea și să revină la masa negocierilor

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a discutat astăzi cu omologul său iranian, Massoud Pezeshkian, cerând Iranului să evite escaladarea și să protejeze misiunile diplomatice și cetățenii din regiune, scrie Sky News.

Într-un mesaj publicat pe X, Macron a subliniat importanța evitării unei escaladări și l-a invitat pe liderul iranian să revină cât mai curând la masa negocierilor pentru a ajunge la un acord pașnic.

I have just spoken with Iranian President Massoud Pezeshkian.

My first message was to demand the immediate release of our compatriots, Cécile Kohler and Jacques Paris, who have been held hostages by the Iranian regime in unacceptable conditions for over three years.…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 14, 2025