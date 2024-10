Maia Sandu, după publicarea rezultatelor finale la alegeri: Pe 3 noiembrie salvăm pacea şi Moldova

Mesajul a fost trimis luni seara pe reţelele de socializare.

„Dragi cetăţeni, din ţară şi din diasporă, vă mulţumesc tuturor că aţi ieşit la vot. Fiecare vot a fost unul determinant - şi majoritatea poporului a susţinut calea europeană. Datorită vouă, dragi moldoveni, am câştigat prima bătălie dintr-o luptă grea, de care atârnă soarta ţării. Noi am luptat corect şi am câştigat corect într-o luptă nedreaptă”, a transmis Maia Sandu.

Preşedinta i-a îndemnat pe oameni să voteze în turul doi al alegerilor prezidenţiale.

„Duşmanii poporului nostru îşi doresc o Moldovă divizată, speriată şi slabă. Dar moldovenii s-au unit şi au rămas drepţi. Mai avem o bătălie importantă. Trebuie să învingem în faţa acestui atac masiv la adresa ţării noastre. Ieşim cu toţii la vot, fiecare dintre noi poate ajuta astăzi Moldova! Pe 3 noiembrie salvăm pacea şi Moldova”, a precizat Maia Sandu.

La referendumul pentru parcursul european al Republicii Moldova au votat „Da” 50,46% dintre moldoveni, iar 49.54% au votat „Nu”. Ei au răspuns la întrebarea „Susţineţi modificarea Constituţiei în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană?".

La alegerile prezidenţiale, Maia Sandu este primul loc având 42.45% (656.354 voturi). În turul doi, preşedinta în exericiţiu se va confrunta cu Alexandr Stoianoglo care a obţinut 25.98% (401 726 voturi). Pe locul trei a ajuns Renato Usatîi cu 13.79% (213 168 voturi).