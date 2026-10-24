Marco Rubio le cere cubanezilor să coopereze cu CIA

„Cei care doresc să aducă o schimbare pozitivă în Cuba: Acum este momentul”, a scris el. „Confruntați cu dezamăgirea cauzată de promisiunile încălcate, corupție și stilul de viață privilegiat al câtorva aleși, profitați de această oportunitate pentru a crea schimbarea dorită printr-un parteneriat discret cu CIA”, a adăugat Rubio, fără a oferi mai multe detalii.

Apelul este exploziv în mai multe feluri, în primul rând pentru că pare să recunoască faptul că agenția americană de informații, cu moștenirea sa controversată pe insula comunistă, este la lucru și, în al doilea rând, pentru că se referă mai mult sau mai puțin deschis la schimbarea de regim, potrivit Le Figaro. Mai târziu, CIA a postat pe X un videoclip cu instrucțiuni în spaniolă pentru cei care doreau să furnizeze informații agenției.

Cuba reacționează cu dispreț

Havana, la rândul său, a batjocorit vineri „disperarea” Statelor Unite, în urma apelului adresat cubanezilor de a colabora cu CIA. „Acum, Statele Unite lansează campanii publice de recrutare pentru CIA”, a scris ministrul adjunct de externe cubanez, Carlos Fernandez de Cossio, pe platforma X. „Trebuie să existe multă disperare sau mizerie în rândurile agenției (americane) pentru ca aceasta să fie obligată să-și vândă serviciile ca pe un tub de pastă de dinți”, a adăugat el.

Relațiile dintre Statele Unite și Cuba, supuse unui embargou din 1962, au devenit considerabil tensionate, în special din ianuarie, când Statele Unite l-au răsturnat pe liderul venezuelean Nicolás Maduro într-o operațiune militară spectaculoasă. Statele Unite au impus o blocadă petrolieră de facto asupra insulei, au adoptat noi sancțiuni împotriva companiilor și oficialilor cubanezi și l-au pus sub acuzare pe fostul președinte Raúl Castro, fratele regretatului lider istoric Fidel Castro, într-un caz care datează din 1996.

Rubio are origini cubaneze

În același timp, Washingtonul duce o luptă ideologică, Marco Rubio, ai cărui părinți sunt de origine cubaneză, fiind purtătorul său de cuvânt, denunțând comunismul și presupusul sprijin al Havanei pentru mișcările extremiste de stânga, inclusiv în Statele Unite. Donald Trump consideră că insula, situată la aproximativ 150 de kilometri de coasta Floridei, reprezintă „o amenințare extraordinară” la adresa securității naționale a SUA. El a amenințat în repetate rânduri că va „prelua controlul” asupra ei. Vorbind vineri la Fort Myers, Florida, președintele american a abordat situația cu ușurință. „Vom face o mică escală. De fapt, ceea ce vom face cu Cuba este să ne întoarcem din Iran. Aceste nave magnifice vor naviga pe lângă Cuba. Vom ruga una dintre ele să se oprească la câțiva metri de țărm. Vor ridica mâna.” „Și apoi îl vom trimite pe Marco Rubio să finalizeze acordul”, a spus el în glumă.

Reacționând la aceste remarci, Bruno Rodriguez, ministrul cubanez de externe, a declarat pe X că „respinge orice amenințare legată de ambițiile Statelor Unite față de Cuba” . „Litoralul nostru este plin de plaje magnifice, dar este și presărat cu vârfuri calcaroase ascuțite ca niște lame de ras, un mediu neprimitor pentru cei care ajung pe țărmurile noastre cu intenții ostile și cu o sete de dominație”, a scris el.

În autobiografia sa, „An American Son” , publicată în 2012, Marco Rubio a povestit cum, în copilărie, s-a lăudat bunicului său cubanez exilat că într-o zi îl va răsturna pe Fidel Castro și va elibera Cuba. Astăzi, secretarul de stat american, un activist anticastro convins, este considerat principalul arhitect al politicii de presiune maximă exercitată de Donald Trump asupra guvernului cubanez.

Moștenirea CIA în Cuba este extrem de controversată. În aprilie 1961, 1.400 de forțe anticastro antrenate și finanțate de CIA au încercat o invazie a Golfului Porcilor, la 250 de kilometri de Havana, dar nu au reușit să răstoarne noul regim comunist al lui Fidel Castro. Luptele s-au soldat cu aproximativ 100 de morți de fiecare parte. CIA a făcut, de asemenea, numeroase tentative de asasinare a liderilor cubanezi.

Washingtonul nu își ascunde dorința de a schimba regimul în Cuba, dar, la fel ca în cazul Venezuelei, guvernul SUA este nerăbdător să evite haosul și se abține de la a specula cu privire la cine ar putea conduce insula sau cu privire la un calendar. Cu toate acestea, aceasta este prima dată când domnul Rubio le-a cerut direct cubanezilor să coopereze cu CIA.