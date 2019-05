Marea Britanie este preocupată de tensiunile pe teme comerciale între SUA şi China - oficial guvernamental

Marea Britanie este preocupată de escaladarea tensiunilor pe teme comerciale între Statele Unite şi China, fiind de părere că nicio parte nu beneficiază de pe urma unui război comercial, a declarat o purtătoare de cuvânt a premierului britanic Theresa May, informează cotidianul The New York Times.

