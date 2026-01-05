Măslinul devine nemuritor în „Seiful apocalipsei” al semințelor de pe planetă

Nu depozitează aurul Americii, precum seiful de la Fort Knox, nici date informatice, precum seiful din Munții Albi Pionen din fostul buncăr nuclear al Stockholmului, dar este și unul dintre cele mai impenetrabile locuri din lume. De fapt, este cel mai sigur loc care poate exista pentru semințele de plante, scrie El Economista.

Acest lucru se datorează nu numai amplasării sale îndepărtate în cel mai nordic punct locuit de pe planetă, în inima Oceanului Arctic, ci și construcției sale în interiorul unui munte de rocă și permafrost, capabil să mențină o temperatură de -18 grade Celsius timp de cel puțin un an, chiar și în cazul în care sistemul său de refrigerare artificială se defectează.

Vorbim despre Seiful Global de Semințe din Svalbard (Norvegia), numit poetic și Seiful Apocalipsei, care va primi în curând, pentru prima dată, semințele de măslin. Descărcați gratuit revista elEconomista Agro aici.

La puțin peste o mie de kilometri de Polul Nord, acest depozit subteran de semințe a fost inaugurat în 2008 în această locație inospitalieră – mai exact, insula Spitsbergen – pentru a proteja biodiversitatea agricolă globală de potențiale dezastre naturale sau evenimente extreme legate de schimbările climatice; pentru a conserva speciile pentru generațiile viitoare; și pentru a garanta securitatea alimentară globală.

Având o capacitate de a stoca 4,5 milioane de exemplare de plante , acesta găzduiește în prezent aproximativ 1.300.000 de exemplare de plante de pe toate cele cinci continente. Puțin peste 1.200 au fost trimise din Spania, iar în curând vor fi adăugate alte 1.500 de semințe reprezentând câteva sute de soiuri ale uneia dintre plantele emblematice ale zonei agricole mediteraneene: măslinul. Regele incontestabil al peisajelor noastre arboricole, pilonul economic al agriculturii noastre și sufletul uneia dintre marile embleme ale dietei și gastronomiei noastre mediteraneene, nu mai putea fi lăsat în afara Arcei lui Noe a semințelor.

Un proiect al Consiliului Internațional al Măslinelor (COI), rezultatul unui tratat semnat cu FAO și încadrat, la rândul său, în proiectul european Gen4Olive – al programului Orizont 2020 – face în prezent pașii finali pentru a se asigura că materialul genetic al măslinei devine parte a colecției acestei mari seifuri din Svalbard , acest hambar înghețat unde comori agricole din practic toată lumea, din țări prietene și inamice, se odihnesc împreună sub supravegherea și managementul exhaustiv al Centrului Nordic de Resurse Genetice (NordGen).

Măslinul va deveni astfel nemuritor între 23 și 27 februarie 2026, date la care, conform planului, bolta va deschide una dintre singurele două ferestre anuale – uneori trei – pe care le are pentru a primi material vegetal.

Încă nu s-a decis cine va fi responsabil pentru livrarea către acest seif cu acces extrem de restricționat; un depozit care, în orice caz, va fi gestionat la fața locului de o echipă spaniolă și care reprezintă o piatră de hotar semnificativă, având în vedere că, în ciuda faptului că are 17 ani de existență, Banca Mondială din Norvegia este încă un teritoriu virgin pentru cultivarea măslinilor. Într-atât de mult, încât unii spun că ar „plăti” pentru oportunitatea de a face acest lucru.

„Important pentru umanitate”

Este cazul lui Juan Antonio Polo, șeful Departamentului de Tehnologie a Oleiului și Mediu din cadrul Consiliului Internațional al Măslinelor (COI), care afirmă cu entuziasm și o doză notabilă de emoție că mulți dintre cei care au lucrat la această inițiativă de când a început să germineze, acum doi ani, în mintea lui Jaime Lillo, director executiv al acestei organizații interguvernamentale globale cu sediul la Madrid și sponsorizate de Națiunile Unite, au „sentimentul că fac ceva important pentru umanitate”.

Și într-adevăr, așa este. De fapt, importanța acestui mare depozit norvegian a fost deja demonstrată în 2015, când Centrul Internațional pentru Cercetări Agricole în Zonele Uscate (ICARDA), cu sediul la Beirut, Liban, a efectuat prima retragere de material pentru a recupera așa-numitele semințe pierdute din Alep. „Datorită copiei depuse în Svalbard, există acum o colecție reprodusă exact” de soiuri de grâu care au dispărut în urma războiului civil sirian , subliniază Polo.

Moment crucial

Banca Mondială de Germoplasmă a Măslinilor de la Universitatea din Córdoba (Campusul Rabanales) colectează sâmburi de la măslinii plantați, în timp ce Universitatea din Granada face același lucru cu cei de la măslinii sălbatici, explică Juan Antonio Polo.

În ambele cazuri, semințele recuperate din interiorul sâmburilor de măsline, care corespund unei mari părți din cele 700 de soiuri de măsline catalogate în colecția internațională a băncii de semințe Cordoba, vor fi supuse unui „tratament de purificare și omogenizare” și ulterior vor fi congelate pentru a „garanta viabilitatea germinativă” a materialului care va fi trimis către acel mare rezervor din Arctica norvegiană.

Pare simplu în teorie, dar realitatea este că ne confruntăm cu „un proces destul de complex”, explică expertul COI, deoarece măslinul este o specie care nu se reproduce prin semințe, ci în principal vegetativ – prin butași – și care se autopolenizează pentru a produce măsline, o capacitate care diferă însă între soiuri. Astfel, multe dintre ele sunt autoincompatibile, adică au nevoie de polenizare încrucișată cu un soi diferit.

Având în vedere această circumstanță, provocarea, asigură Juan Antonio Polo, este de a ne asigura că materialul care ajunge în Svalbard poate, de fapt, produce o recoltă bună în cazul ipotetic în care aceste semințe ar trebui recuperate într-o zi. „Tehnic vorbind, nu vom depozita soiuri” și nici semințe capabile să producă o clonă a măslinului din care au fost prelevate, ci mai degrabă scopul este „de a garanta conservarea fondului genetic al măslinului, a întregii biodiversități a culturii care există în bazinul mediteranean”.