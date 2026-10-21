Mesaje despre presupuse violuri și atacuri au provocat panică în nordul Italiei. Elevii au lipsit de la școală, iar poliția a fost mobilizată

Mesajele au început să circule luni seară, 19 octombrie, pe WhatsApp, Instagram și TikTok, la scurt timp după violențele și jafurile care au afectat centrul orașului Milano în weekend. Potrivit publicației italiene Il Post, avertizările susțineau că marți urmau să aibă loc atacuri asupra unor persoane alese la întâmplare, inclusiv agresiuni sexuale.

Informațiile erau atribuite unor surse anonime și nu erau însoțite de dovezi privind organizarea unor asemenea atacuri. Până marți, nu au fost detectate sau produse niciun fel de incidente anunțate în mesaje.

Elevi care au rămas acasă de teamă. Poliția a trimis patrule în apropierea școlilor

Mesajele s-au răspândit rapid, în special printre eleve și studente, din cauza amenințărilor cu violențe sexuale. Multe dintre avertizări conțineau îndemnuri precum „Este important” sau „Distribuiți mai departe” și le recomandau tinerilor să nu iasă din casă. Teama provocată de aceste mesaje a determinat unii elevi din Como, Pavia, Verona și Monza să nu participe marți la cursuri. În mai multe localități, autoritățile au luat măsuri preventive.

La Chiari, în apropiere de Brescia, polițiștii au supravegheat gara încă de dimineață. Au fost observați doar câțiva minori, care au fost îndrumați să se întoarcă la școală. La Monza, patrule de poliție și agenți în civil au fost mobilizați în apropierea unităților de învățământ. Nu au fost raportate incidente violente până în prezent.

Mesajele au apărut după două zile de jafuri și confruntări la Milano

Răspândirea zvonurilor a coincis cu o perioadă de tensiune după incidentele din Milano. Sâmbătă și duminică, sute de tineri, dintre care mulți minori, au provocat distrugeri, au jefuit magazine și s-au confruntat cu poliția în zona Pieței Domului și pe străzile din centru. Imaginile violențelor au circulat intens pe rețelele sociale.

Potrivit Il Post, această atmosferă ar fi favorizat răspândirea rapidă a mesajelor alarmiste, chiar dacă nu existau dovezi concrete care să le susțină. În paralel, au apărut și mesaje despre presupuse represalii organizate de grupări neofasciste împotriva celor implicați în violențele din weekend. Unele conțineau amenințări împotriva străinilor, dar autenticitatea și originea acestora nu au fost stabilite.

Avertizări și despre presupuse atacuri în universitățile din Milano

Alte mesaje susțineau că ar urma să fie provocate incidente în universitățile din Milano, în special în instituțiile private, unde ar fi fost vizați studenții proveniți din familii înstărite. Cu toate acestea, cursurile universitare s-au desfășurat normal.

Reprezentanții organizației Studenti Indipendenti de la Universitatea Milano-Bicocca au transmis că situația din campus era liniștită și că autenticitatea avertizărilor era foarte îndoielnică. Aceștia le-au recomandat studenților să nu amplifice panica și ostilitatea prin distribuirea unor informații neverificate.

🇮🇹 After France, protests in Italy have turned into riots and looting In Milan, young people arranged a meeting on social media near a central square, then smashed shop windows and looted stores and supermarkets. More than 200 had been detained. After unrest also hit Turin and Bologna, Prime Minister Giorgia Meloni called a public-order meeting. — Visegrád 24 (@visegrad24) October 19, 2026

Mesaje similare au fost transmise și de reprezentanți ai studenților de la Universitatea Bocconi. La IULM și Universitatea Catolică, studenții au anunțat că așteaptă informații oficiale înainte de a redistribui avertizările.

Poliția investighează cine a lansat mesajele

Publicația a contactat și sediile poliției din mai multe orașe vizate. Reprezentanții acestora au declarat că mesajele sunt considerate, în general, nefondate. Structura italiană de investigații speciale Digos desfășoară verificări pentru a stabili de unde au pornit avertizările și cum au ajuns să circule în mai multe orașe. La momentul relatării, autoritățile nu identificaseră public persoanele care au lansat primele mesaje și nu existau confirmări ale presupuselor planuri de atac.