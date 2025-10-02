Militarii americani de la baza Deveselu nu vor fi plătiți din cauza blocajului guvernamental din SUA

Blocajul bugetar declanșat la nivel federal în Statele Unite îi afectează și pe militarii americani dislocați la baza militară din România de la Deveselu.

Potrivit anunțului făcut joi, din cauza expirării alocărilor bugetare, militarii americani nu vor mai fi plătiți, dar își vor continua activitățile, în mod normal.

„Expirarea alocărilor bugetare: Cele mai recente alocări bugetare pentru Departamentul de Război au expirat la ora 23:59 EDT pe 30 septembrie 2025. Personalul militar va continua să își îndeplinească atribuțiile normale, fără plată, până când o rezoluție sau alocări bugetare continue vor fi adoptate de Congres și promulgate ca lege”, au transmis reprezentanții structurii militare pe Facebook.