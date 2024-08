Ministrul israelian de Externe: Numirea noului lider Hamas este „încă un motiv imperios pentru a-l elimina rapid”

În cadrul unei postări pe platforma X, ministrul israelian de Externe a reacţionat la numirea lui Yahya Sinwar în calitate de nou lider al grupării Hamas.

„Numirea arhi-teroristului Yahya Sinwar ca nou lider al Hamas, în locul lui Ismail Haniyeh, este încă un motiv imperios pentru a-l elimina rapid şi a şterge această organizaţie josnică de pe faţa pământului”, a scris acesta în cadrul postării de pe platforma X.

The appointment of arch-terrorist Yahya Sinwar as the new leader of Hamas, replacing Ismail Haniyeh, is yet another compelling reason to swiftly eliminate him and wipe this vile organization off the face of the earth.