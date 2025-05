Netanyahu afirmă că liderul Hamas, Mohammed Sinwar, a fost ucis

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri în fața Knessetului că a fost confirmată moartea liderului Hamas, Mohammed Sinwar, în urma unui atac aerian asupra Fâșiei Gaza desfășurat la începutul acestei luni, scrie baha.

Anterior, Israelul anunțase că a vizat un spital din Gaza în încercarea de a-l elimina pe Sinwar, iar Netanyahu susținuse că acesta a fost „probabil” ucis în atac.

„Am schimbat fața Orientului Mijlociu, am alungat teroriștii de pe teritoriile noastre, am intrat cu forța în Fâșia Gaza, am eliminat zeci de mii de teroriști, i-am eliminat pe (Mohammad) Deif, (Ismail) Haniyeh, Yahya Sinwar și Mohammed Sinwar”, a declarat el în fața parlamentarilor.

Până în acest moment, Hamas nu a confirmat moartea liderului său.

