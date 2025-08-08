Minoritățile din Siria cer un stat descentralizat și o constituție care să garanteze pluralismul

Declarația a fost făcută la încheierea unei conferințe de o zi la care au participat aproximativ 400 de reprezentanți ai minorităților etnice și religioase din Siria, în încercarea de a afirma drepturile comunităților lor în cadrul politic în schimbare al țării, după căderea președintelui Bashar al-Assad în decembrie anul trecut.

Tranziția va include alegeri programate pentru luna septembrie și elaborarea eventuală a unei constituții, un proces care ar putea dura ani de zile.

În declarațiile lor, reprezentanții minorităților au condamnat recentele acte de violență comise de grupuri armate pro-guvernamentale împotriva comunităților lor.

Ghazal Ghazal, liderul spiritual al minorității alawite din Siria, a cerut instituirea unui sistem descentralizat sau federal în Siria, care să protejeze drepturile religioase și culturale ale tuturor cetățenilor poporului sirian.

Hakemat Habib, unul dintre organizatorii conferinței, a declarat că guvernele centrale și „regimurile tirane” din ultimele decenii au eșuat și că un stat democratic și descentralizat, agreat de toți sirienii, este singura cale de a merge mai departe.