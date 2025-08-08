Prima pagină » Știri externe » Minoritățile din Siria cer un stat descentralizat și o constituție care să garanteze pluralismul

Sute de reprezentanți ai diverselor grupuri etnice și religioase din Siria au cerut vineri formarea unui stat descentralizat și elaborarea unei noi constituții care să garanteze pluralismul religios, cultural și etnic, scrie AP.
Sursă foto: Hepta
Cosmin Pirv
08 aug. 2025, 19:17, Știri externe

Declarația a fost făcută la încheierea unei conferințe de o zi la care au participat aproximativ 400 de reprezentanți ai minorităților etnice și religioase din Siria, în încercarea de a afirma drepturile comunităților lor în cadrul politic în schimbare al țării, după căderea președintelui Bashar al-Assad în decembrie anul trecut.

Tranziția va include alegeri programate pentru luna septembrie și elaborarea eventuală a unei constituții, un proces care ar putea dura ani de zile.

În declarațiile lor, reprezentanții minorităților au condamnat recentele acte de violență comise de grupuri armate pro-guvernamentale împotriva comunităților lor.

Ghazal Ghazal, liderul spiritual al minorității alawite din Siria, a cerut instituirea unui sistem descentralizat sau federal în Siria, care să protejeze drepturile religioase și culturale ale tuturor cetățenilor poporului sirian.

Hakemat Habib, unul dintre organizatorii conferinței, a declarat că guvernele centrale și „regimurile tirane” din ultimele decenii au eșuat și că un stat democratic și descentralizat, agreat de toți sirienii, este singura cale de a merge mai departe.