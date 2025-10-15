Siria: Regimul lui al-Assad ar fi mutat cadavrele dintr-o groapă comună pentru ascunderea masacrului

Operațiunea, denumită „Operațiunea Mutarea Pământului”, a fost realizată pentru a disimula crimele comise de regim și a îmbunătăți imaginea puterii. Gropa din deșert, lângă Dhumair, are cel puțin 34 de șanțuri lungi de aproximativ doi kilometri și se numără printre cele mai mari create în timpul războiului civil sirian.

Cadavrele includeau soldați și prizonieri decedați în închisori și spitale militare. În fiecare săptămână, între februarie 2019 și aprilie 2021, 6–8 camioane pline cu pământ și rămășițe umane transportau cadavrele de la Al-Qutayfah la Dhumair. Participanții la operațiune au descris mirosul puternic al gropii și au precizat că scopul a fost să se ascundă dovezile masacrelor de masă.

Peste 160.000 de persoane au dispărut în aparatul securitar al lui Assad și ar fi îngropate în multiple gropi comune, conform organizațiilor siriene pentru drepturile omului. Mohamed Al Abdallah, directorul Centrul pentru Justiție și Răspundere din Siria, a subliniat că transferul haotic al cadavrelor face extrem de dificilă restituirea lor familiilor. El a salutat însă înființarea comisiei pentru persoanele dispărute, deși aceasta rămâne insuficient dotată și cu experiență limitată.

Cei implicați în transportul cadavrelor afirmă că dezvăluirea operațiunii ar fi dus la moarte sigură, iar nerespectarea ordinelor nu era o opțiune.