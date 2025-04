Moment rușinos la înmormântarea Papei Francisc. Zelenski a fost aplaudat la ieșirea din Bazilica Sfântul Petru, în timp ce Trump a fost întâmpinat cu tăcere

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost întâmpinat cu aplauze spontane în momentul în care a ieșit din Bazilică. Mulțimea adunată în Piața Sfântul Petru a izbucnit într-un ropot de aplauze, un gest interpretat ca un semn de apreciere și solidaritate față de lupta pe care Ucraina a dus-o în fața războiului în ultimii ani.

În contrast,președintele american Donald Trump, îmbrăcat într-un costum albastru distinctiv (n.r. costum care a încălcat codul vestimentar impus de Vatican), nu a primit nicio reacție din partea publicului. Tăcerea a fost vizibilă și surprinzătoare, mai ales în contextul unei ceremonii de asemenea amploare, unde fiecare gest și fiecare reacție capătă o semnificație aparte.

O postare virală pe rețeaua X a rezumat perfect momentul: „În timp ce Zelenski a fost întâmpinat cu o rundă spontană de aplauze, Trump, în costumul său albastru la funeraliile Papei Francisc, nu a primit nimic”.

While Zelenskyy was greeted with a spontaneous round of applause, Trump, in his blue suit at Pope Francis’s funeral, received nothing. pic.twitter.com/iClZ7AmhvO

— 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐎𝐌𝐒𝐀 | 🇪🇺🇫🇷🇵🇱🇺🇦 (@tweet4Anna_NAFO) April 26, 2025