Cardinalul s-a adresat pentru prima dată oamenilor adunați în Piața Sf. Petru

Cardinalul Giovanni Battista Re se adresează sâmbătă maselor adunate pentru a celebra viața Papei Francisc.

El a început prin efectuarea actului penitențial – o modalitate prin care credincioșii își mărturisesc păcatul, potrivit Sky News.

„Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernic și vouă, frații și surorile mele, că am păcătuit mult, în gândurile și în cuvintele mele, în ceea ce am făcut și în ceea ce am omis să fac, din vina mea, din vina mea, din vina mea cea mai gravă; de aceea, îi cer binecuvântatei Maria veșnic fecioară, tuturor îngerilor și sfinților și vouă, frații și surorile mele, să vă rugați pentru mine Domnului Dumnezeului nostru”, spune el.

„Fie ca Atotputernicul Dumnezeu să aibă milă de noi, să ne ierte păcatele și să ne aducă la viața veșnică”.

Sicriul Papei Francisc este scos din catedrala Sf. Petru. Începe ceremonia de înmormântare

Cardinalii și-au luat rămas bun de la Papa Francisc și apoi sicriul a fost purtat pe umeri pentru a fi scos din catedrala Sf. Petru și dus în Piața Sf. Petru, unde începe slujba de înmormântare.

Papa Francisc va fi înmormântat în Basilica Santa Maria Maggiore.

Mii de persoane și-au ocupat locurile în Piața Sfântul Petru înainte de slujbă.

După câteva zile de la deces, funeraliile Papei au loc sâmbătă.

Funeraliile Papei Francisc din Piața Sfântul Petru sunt conduse de cardinalul Giovanni Battista Re.

Ceremonia începe cu antifonul de intrare – de obicei versete din psalmi sau propoziții din Sfânta Scriptură care sunt de obicei cântate sau rostite.

Membri ai familiilor regale, președinți, prim-miniștri și o legiune de credincioși îi vor aduce un ultim omagiu Papei Francisc sâmbătă, în cadrul unei slujbe de înmormântare în Piața Sfântul Petru, pentru a onora papalitatea sa.

Planurile funerare sunt dictate de riturile funerare ale Pontifului Roman și de un document de 20 de pagini numit Universi Dominici Gregis (Păstorul întregii turme a Domnului), care a fost emis de Papa Ioan Paul al II-lea în 1996.Slujba va fi oficiată de 220 de cardinali și 750 de episcopi și preoți.

În sicriul Papei Francisc, care a fost închis vineri seara, a fost depusă o punguță cu monedele și medaliile emise în timpul pontificatului său, printre care se află și medalia călătoriei apostolice pe care papa Francisc a efectuat-o în România.

Peste 200.000 de persoane sunt așteptate să participe la ceremonia de înmormântare a Papei Francisc, inclusiv aproximativ 130 de delegații din țări din întreaga lume și 50 de șefi de stat. Atât bărbații, cât și femeile trebuie să respecte un cod vestimentar.

Bazilica Santa Maria Maggiore din Roma, una dintre cele patru bazilici papale majore, este un simbol al credinței, artei paleocreștine și al continuității spirituale.

Construită între anii 432-440, sub pontificatul Papei Sixtus al III-lea, imediat după proclamarea Fecioarei Maria ca „Născătoare de Dumnezeu” la Sinodul de la Efes, edificiul rămâne o mărturie vie a devoțiunii mariane.