Muzeul Auschwitz numeşte trendul "Holocaustului" de pe TikTok „dăunător şi jignitor”

Trendul „ victimelor ”de pe TikTok poate fi dăunător şi ofensator. Unele videoclipuri sunt periculoase, sunt deja peste graniţa banalizării istoriei ”, a spus Memorialul de la Auschwitz pe Twitter.

„Unele nu au fost create pentru a comemora pe nimeni, ci pentru a deveni parte a unui trend online. Acest lucru este foarte dureros".

„Trebui să discutăm acest lucru, dar nu pentru ai ataca pe tinerii a căror motivaţie pare foarte diversă”, a adăugat acesta.

Muzeul Holocaustului a devenit un simbol al genocidului nazist care a curmat peste şase milioane de evrei în Europa, cu aproximativ un milion de oameni ucişi în lagăr între 1940 şi 1945.

The 'victims' trend on TikTok can be hurtful & offensive. Some videos are dangerously close or already beyond the border of trivialization of history.



But we should discuss this not to shame & attack young people whose motivation seem very diverse. It's an educational challenge. pic.twitter.com/CB4Ve2uRUK