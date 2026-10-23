Napoli, în situație critică după protestele transportatorilor. Rafturi goale, benzinării fără carburant și ambulanțe care riscă să rămână fără combustibil

Situația s-a agravat joi, 22 octombrie, după aproape o săptămână de proteste ale transportatorilor, nemulțumiți de creșterea prețurilor la motorină. Potrivit publicației italiene Il Post, Napoli este cel mai mare oraș afectat atât de grav de blocajele logistice din sudul țării.

Rafturile supermarketurilor s-au golit, a început goana după benzină

În numeroase supermarketuri din Napoli au început să lipsească produsele alimentare de bază. Cele mai afectate sunt aprovizionările cu lapte, ouă, făină, conserve, fructe și legume. Pâinea se găsește în special în magazinele care dispun de brutării proprii, în timp ce alte unități depind de livrările blocate.

Situația este agravată și de cumpărăturile preventive ale locuitorilor, care încearcă să își facă provizii de teama unor lipsuri prelungite. Probleme similare se înregistrează la benzinării. Numeroase stații de alimentare au rămas fără carburant și au fost închise temporar. În fața celor care mai dispun de rezerve s-au format cozi lungi de automobile.

La polizia è intervenuta in una stazione di servizio di Arzano (Napoli) per prevenire tensioni tra la numerose persone che hanno preso d’assalto un distributore. Nel napoletano, molte pompe di benzina sono a secco in questi giorni a causa dello sciopero degli autotrasportatori e gli automobilisti si concentrano nei pochi distributori che ancora hanno scorte. — Local Team (@localteamit) October 22, 2026

Miercuri, una dintre puținele benzinării din Napoli care mai aveau carburanți disponibili pentru vânzare, situată pe via Galileo Ferraris, în apropierea gării, a atras un număr uriaș de șoferi.

Pacienții care au nevoie de dializă riscă să nu mai ajungă la tratament

Una dintre cele mai grave consecințe ale crizei privește transportul medical. Manuel Ruggiero, reprezentantul asociației Nessuno Tocchi Ippocrate, a avertizat că pacienții cu afecțiuni renale întâmpină dificultăți în deplasarea către centrele de dializă. Sunt afectate și transferurile între spitale, precum și activitatea ambulanțelor.

Giuseppe Galano, responsabil al serviciului de urgență 118 din Napoli, a avertizat joi că rezervele de carburant ale ambulanțelor ar putea fi suficiente pentru numai trei zile, dacă aprovizionarea nu este reluată.

Pentru a preveni întreruperea serviciilor esențiale, prefectura a organizat escorte pentru camioanele care transportă medicamente, oxigen medical, combustibil și alimente. Autoritățile au anunțat că peste 500 de transporturi au beneficiat de astfel de măsuri în Napoli și în localitățile din apropiere.

Două universități au trecut la cursuri online, ca în pandemie

Criza combustibililor a determinat și modificarea activității universitare. Universitatea Federico II și Universitatea Luigi Vanvitelli au decis organizarea cursurilor online începând de joi, 22 octombrie. Măsura a fost introdusă pentru a limita dificultățile de deplasare ale studenților și profesorilor.

Universitatea Federico II a precizat că examenele și activitățile practice pot continua în anumite condiții, iar programul va fi adaptat în funcție de evoluția situației. Primarul orașului Napoli, Gaetano Manfredi, le-a cerut și conducătorilor instituțiilor municipale să permită, pe cât posibil, munca de la distanță.

Criza ajunge și la colectarea gunoiului

Lipsa motorinei și blocarea accesului la instalațiile de tratare a deșeurilor afectează și serviciile de salubritate. Compania municipală ASIA Napoli a avertizat că unele operațiuni de colectare și transport al gunoiului ar putea fi întârziate. Reprezentanții companiei le-au cerut locuitorilor să reducă, pe cât posibil, cantitatea de deșeuri produse.

Serviciul de ridicare a obiectelor voluminoase de la domiciliu a fost suspendat, iar în unele localități din apropiere au fost anulate anumite colectări. În paralel, lipsa combustibilului a determinat reducerea sau suspendarea unor curse de autobuz în regiunea Campania. Operatorul EAV a avertizat că, dacă aprovizionarea nu revine la normal, ar putea apărea probleme și pe anumite rute feroviare.

Guvernul italian aprobă ajutoare, dar blocajele continuă

Autoritățile italiene au intervenit pentru a restabili circulația mărfurilor esențiale. Ministerul de Interne a anunțat identificarea a peste 1.300 de participanți la blocajele rutiere, iar 71 de persoane au fost reclamate autorităților judiciare.

Joi, guvernul condus de Giorgia Meloni a aprobat un decret cu măsuri de sprijin pentru transportatori, agricultori și sectorul pescuitului, inclusiv facilități fiscale pentru creșterea costurilor cu combustibilul.

Cu toate acestea, protestele au continuat în Campania. Camioanele au blocat inclusiv accesul spre portul Napoli, iar autoritățile au menținut escortele pentru transporturile esențiale. Vice-ministrul Transporturilor, Edoardo Rixi, a avertizat că guvernul ar putea recurge la măsuri suplimentare pentru încetarea blocajelor dacă acestea persistă.