Naufragiu în largul Yemenului: Peste 140 de migranți etiopieni morți sau dispăruți

Potrivit directorului OIM în Yemen, citat de AP, Abdusattor Esoev, 68 de persoane au fost confirmate decedate, iar alte 74 sunt date dispărute și presupuse moarte. Doar 12 migranți au supraviețuit.

Corpurile a 54 de victime au fost găsite pe țărmul districtului Khanfar, iar alte 14 au fost transportate la morga din Zinjibar, capitala provinciei Abyan.

So far 68 Ethiopian migrants have been confirmed dead in a boat accident near the Yemen coast, 74 are still missing As the Boat Capsized In The Shores Of Yemen

Only 12 people have been rescued.#Ethiopia

There were 154 Ethiopian migrants on board the boat.

Rescue operation… pic.twitter.com/uFCmRQfsg9

— Bashir Hashi Yussuf (@BashirHashiysf) August 4, 2025