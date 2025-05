Netanyahu atacă liderii Marii Britanii, Franţei şi Canadei: sunteţi de partea greşită a dreptăţii

Liderii Regatului Unit, Franţei şi Canadei au condamnat, la începutul săptămânii, acţiunile „atroce” ale guvernului israelian în Gaza, avertizând că Regatul Unit şi aliaţii săi vor lua „măsuri concrete” dacă Netanyahu nu schimbă traiectoria.

Într-o postare publicată pe platforma X, joi seară, premierul israelian a declarat că Hamas vrea să „distrugă statul evreu” şi să „anihileze poporul evreu”. „Nu am putut înţelege niciodată cum acest adevăr simplu le scapă liderilor din Franţa, Marea Britanie, Canada şi alţii”, a declarat Netanyahu.

Last night in Washington something horrific happened.

A brutal terrorist shot in cold blood a young beautiful couple – Yaron Lischinsky and Sara Milgrim. Yaron had just bought an engagement ring for Sarah. He was planning to give it to her in Jerusalem next week. They were… pic.twitter.com/FFdMwlacJ9

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) May 22, 2025