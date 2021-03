NEWS ALERT Rusia îşi retrage, pentru consultări, ambasadorul din SUA, după ce Joe Biden l-a numit pe Putin "criminal"

Administraţia de la Moscova a anunţat, miercuri seară, că a decis retragerea pentru consultări a ambasadorului rus din Statele Unite, după declaraţiile preşedintelui american, Joseph Biden, despre omologul său rus, Vladimir Putin.

"Ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov, a fost invitat la consultări pentru a stabili ce este de făcut şi în ce direcţie să mergem în privinţa relaţiilor cu Statele Unite", anunţă Maria Zaharova, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, conform agenţiei Tass.

"Cel mai important lucru pentru noi este să găsim modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor Rusia-SUA", a subliniat Maria Zaharova.

"Relaţiile bilaterale sunt într-o situaţie dificilă, Washingtonul aducându-le într-un punct mort în ultimii ani. Noi suntem interesaţi să împiedicăm această degradare ireversibilă a relaţiilor, acest lucru în cazul în care americanii sunt conştienţi de riscurile asociate situaţiei", a subliniat Maria Zaharova, potrivit site-ului Axios.com.

Preşedintele SUA, Joseph Biden, consideră că omologul său din Rusia, Vladimir Putin, este "criminal", şi a avertizat că liderul de la Kremlin "va plăti" pentru ingerinţele în scrutinul prezidenţial din 2020.

Joseph Biden a comentat, în cadrul unui interviu acordat ABC News, concluziile unui raport al serviciilor de informaţii americane privind ingerinţele electorale străine. Raportul concluzionează că Rusia şi Iranul au încercat să influenţeze rezultatul alegerilor din SUA. Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, este suspectat că a monitorizat eforturile în scopul "denigrării" lui Joseph Biden în campania electorală prezidenţială din 2020.

Joseph Biden a declarat că l-a avertizat deja pe Vladimir Putin că "va plăti un preţ" pentru ingerinţe, în cursul conversaţiei telefonice de la sfârşitul lunii ianuarie. "Va plăti un preţ. Am avut o conversaţie lungă, eu şi el când am..., îl cunosc relativ bine. Şi, în momentul începerii conversaţiei, am spus: «Eu vă cunosc şi dumneavoastră mă cunoaşteţi. Dacă vom stabili că s-au întâmplat aceste lucruri, atunci să vă pregătiţi!»", a afirmat Joseph Biden.

Jurnalistul ABC News George Stephanopoulos l-a întrebat în interviu pe Joseph Biden dacă îl consideră "criminal" pe Vladimir Putin. Preşedintele SUA a răspuns: "Da, cred" acest lucru.

Conform unor surse politice de la Washington, Administraţia Joseph Biden pregăteşte noi sancţiuni împotriva Rusiei ca reacţie la ingerinţele electorale. Moscova a răspândit "acuzaţii care au indus în eroare, lipsite de fundament" despre Joseph Biden, arată raportul Consiliului Naţional de Informaţii din SUA, subliniind însă că rezultatul scrutinului nu a fost afectat.

Rusia a respins acuzaţiile. "Sunt lipsite de fundament. Concluziile acestui raport sunt confirmate doar de încrederea serviciilor de informaţii în corectitudinea proprie. Nu au fost furnizate date sau dovezi specifice", a reacţionat Ambasada Rusiei de la Washington, conform BBC News.