Norvegia ar putea investi în producătorii de arme nucleare cu bani din fondul de 2 trilioane de euro

O comisie numită de guvern a propus, joi, această modificare, în cadrul unei revizuiri a normelor etice ale fondului, potrivit Euronews.

Conform actualelor sale orientări etice, fondul exclude 14 companii deoarece acestea dezvoltă sau produc arme nucleare sau componente ale acestora, printre care se numără giganți industriali precum Airbus, BAE Systems, Boeing, Lockheed Martin și Safran.

Conform derogării propuse, fondul ar putea investi în producători de arme nucleare cu sediul într-un stat care deține arme nucleare, recunoscut în temeiul Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP) și care este, totodată, un aliat al Norvegiei în cadrul NATO.

„Aceasta înseamnă că mai mulți producători de arme britanici, francezi și americani vor fi reintroduși în fond”, a declarat Svein Gjedrem, liderul comisiei de guvern care a propus această modificare, în momentul prezentării documentului de 434 de pagini.

Alte criterii de excludere etică – precum producția de arme biologice și chimice, mine terestre și bombe cu submuniție, precum și cele referitoare la cărbune, tutun și canabis – vor fi menținute, a precizat comisia.

Raportul, pe masa lui Jens Stoltenberg

Raportul a fost înaintat ministrului finanțelor, Jens Stoltenberg, fost secretar general al NATO.