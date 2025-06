NYT: Nu doar Iranul are propriul program nuclear. Israelul ar avea unul secret similar

Israelul are propriul său program secret de arme nucleare, pe care nu îl recunoaște public, dar care, cred unii experți, este de asemenea în expansiune, scrie The New York Times.

„Din perspectiva unei poziții diplomatice oficiale, israelienii nu vor confirma sau nega” arsenalul lor nuclear, a declarat Alexander K. Bollfrass, expert în securitate nucleară la Institutul Internațional pentru Studii Strategice din Londra.

Conform Centrului pentru controlul armelor și neproliferare și Inițiativei privind amenințarea nucleară, Israelul ar deține cel puțin 90 de focoase nucleare și suficient material fisionabil pentru a produce încă câteva sute. Cu toate acestea, din cele nouă țări care dețin arme nucleare, Israelul are al doilea cel mai mic arsenal, devansat doar de Coreea de Nord.

Experții spun, pentru sursa citată, că Israelul ar putea lansa focoase de la avioane de luptă, submarine sau lansatoare terestre de rachete balistice.

Intenția de a construi un arsenal nuclear, în urma Holocaustului

Liderii israelieni au intenționat să construiască un arsenal nuclear pentru a asigura supraviețuirea țării la scurt timp după înființarea acesteia în 1948, în urma Holocaustului, conform documentelor istorice.

Comisia israeliană pentru energie atomică a fost înființată în 1952, iar președintele de atunci al comisiei, Ernst David Bergmann, a declarat că o bombă nucleară ar asigura „că nu vom mai fi niciodată duși ca mieii la tăiere”, potrivit Bibliotecii virtuale evreiești.

Cercetătorii sunt de părere că Israelul a început să construiască un sit de dezvoltare a armelor nucleare în anul 1958, în apropierea orașului Dimona din sudul Israelului. Recent, un raport declasificat al serviciilor de informații americane din decembrie 1960 a arătat că proiectul Dimona includea o instalație de reprocesare pentru producerea plutoniului și că proiectul avea legătură cu armele nucleare.

Ulterior, în jurul anului 1967, Israelul a dezvoltat în secret capacitatea de a construi explozibili nucleari, potrivit Asociației pentru Controlul Armelor.

În plus, faptul că Israelul nu face parte din umbrela nucleară americană a fost o altă recunoaștere tacită a faptului că țara are propriile arme atomice și nu are nevoie de protecție sau descurajare.

Unde sunt construite armele nucleare de către Israel?

Experții sunt de părere că programul de arme nucleare al Israelului este găzduit la Dimona, însă inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică nu ar fi fost niciodată la locul respectiv și nu există niciun acord cu Israelul care să permită agenției de supraveghere a ONU să îl monitorizeze.

Fotografiile din satelit realizate în ultimii cinci ani arată noi construcții la Dimona.

De asemenea, unii experți cred tot mai mult că Israelul construiește un nou reactor la Dimona pentru a-și spori capacitatea nucleară.