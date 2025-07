O dronă neidentificată a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei, posibil din Belarus. A fost văzută aproape de Vilnius

Potrivit Centrului Național de Gestionare a Crizelor din Lituania, drona a fost observată la o altitudine de 200 de metri și a fost văzută ultima dată în apropiere de Vilnius. Reprezentantul instituției, Darius Buta, a declarat că tipul exact al dronei nu este cunoscut în prezent și că autoritățile responsabile au demarat acțiunile de localizare a obiectului.

Russian Gerbara drone over Lithuania near the city of Vilnius pic.twitter.com/MxquJjAf2T

— VolgaLad (@cym27s) July 28, 2025