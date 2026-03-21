O femeie este acuzată de crimă după ce a luat o pastilă pentru avort

Alexia Moore a fost arestată, pusă sub acuzare și încarcerată de poliția locală la începutul lunii martie în comitatul Camden de pe litoralul Georgiei, lângă granița cu Florida, în legătură cu incidentul din 30 decembrie, relatează Reuters.

Aproape toate avorturile din Georgia sunt ilegale după șase săptămâni de sarcină. De când Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat decizia Roe v. Wade în 2022, eliminând dreptul constituțional la avort, multe state au adoptat interdicții privind avortul.

Deși alte state au încercat să le urmărească penal pe femeile care au avortat, este rar ca acestea să fie acuzate de crimă, așa cum a fost Moore. Va fi la latitudinea procurorilor statali să decidă dacă vor continua cu cazul.

Ce arată raportul poliției

Moore, care are deja doi copii, a luat medicamentul pentru avort misoprostol acasă, apoi a fost transportată de urgență la Southeast Georgia Health System Camden Campus pe 30 decembrie, după ce a resimțit dureri severe, potrivit unui raport al poliției.

Ea a informat personalul medical despre sarcina sa și a spus că luase 200 mg de misoprostol înainte de a ajunge la camera de urgență.

O prietenă a declarat ulterior poliției că Moore a luat pilula pentru avort deoarece nu dorea un alt copil.

În timp ce se afla la centrul medical, femeia în vârstă de 31 de ani a născut o fetiță prematură despre care poliția a spus că avea „probleme grave de sănătate”. Poliția a declarat că Moore a luat și oxicodonă, un opioid ilegal.

Nou-născuta a supraviețuit aproximativ o oră. Raportul poliției nu a indicat săptămânile de gestație ale bebelușului, dar Washington Post a relatat că Moore era însărcinată între 22 și 24 de săptămâni.

„Avortul autoindus nu este o faptă penală”

Dana Sussman, vicepreședinte senior al grupului de advocacy Pregnancy Justice, a declarat că cazul din Georgia nu are niciun temei legal și că ar trebui să fie întâmpinat cu o apărare viguroasă pe mai multe motive.

Legea privind avortul din Georgia „nu prevede acuzații de omor pentru cineva care face avort, iar avortul autoindus nu este o faptă penală în Georgia. Acuzarea doamnei Moore de omor este crudă și nedreaptă”.

Acțiunile legale întreprinse de statele care au interzis sau restricționat avortul au vizat în mare parte furnizorii, inclusiv medicii care prescriu medicamente pentru avort de la distanță și le eliberează prin poștă.

Între timp, mai multe state conduse de republicani, inclusiv Texas și Florida, contestă în instanță regulile federale care au facilitat accesul la medicamentele pentru avort, inclusiv o reglementare din 2023 care permite eliberarea acestora prin poștă.